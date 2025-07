Pravdivé příběhy: Cena našeho přátelství byla osm tisíc korun plus jedno tajemství

Stála jsem tam neschopná pohybu. Věděla jsem, že bych měla odejít, dělat, že jsem nic neslyšela, ale ty věty se mi vypalovaly do paměti jako žhavé železo. Vrátila jsem se do kuchyně. O chvíli později přišla Jana. Sedla si naproti mně a s klidným výrazem mi oznámila: „Ty věci z obchodu ukradla Klára s partou dalších holek. Bylo to poprvé a je jí to děsně líto. Ale Veru, prosím tě… nemůžeme to řešit oficiálně. Vyloučili by ji ze školy. A znáš to… bude cejch, bude problém. Já ti to uhradím. Ale nikomu nic neřekneme.“