Pravdivé příběhy: Obrala mě vlastní dcera. „Dělám to pro tebe, mami," stálo v SMS

Zpočátku jsem si ničeho nevšimla. Výpisy z banky mi přestaly chodit do schránky. Klára tvrdila, že to všechno zařídila online, protože je to ekologičtější a na planetu je přece třeba dbát. Navíc si je prý kdykoli můžu projít v počítači. Ten sice vlastním, ale jsem ráda, že ovládám chytrý telefon a heslo do e-mailu jsem zapomněla.