Pravdivé příběhy: Dvě ženy, dvě děti, jeden podvod. To byl paralelní život mého muže.

S Petrem jsme se seznámili na konferenci v Karlových Varech. Já pracovala jako účetní, on tam přednášel o podnikání. Byl o devět let starší, sebevědomý, charismatický, zkrátka muž, který ví, co chce. Zasáhl mě jako blesk. Během několika měsíců jsme se dali dohromady a já se do něj zamilovala po uši.

Tvrdil, že podniká – že má klienty po celé republice, hlavně v Brně a Ostravě, a kvůli tomu tráví část týdne pravidelně na cestách. Nebylo to nic zvláštního, i můj otec kdysi jezdil často služebně. Petr často telefonoval, sdílel se mnou kalendář nabitý schůzkami, občas jsem mu dokonce mohla s odpověďmi na pracovní e-maily v cizím jazyce. Všechno dávalo smysl. Nikdy jsem neměla důvod mu nevěřit.