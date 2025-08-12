Bohdalová bude poprvé prababičkou. Mladší vnuk Vojta bude mít syna

Své rodině je herečka Jiřina Bohdalová zcela oddaná. Nyní má tak o to větší důvod k radosti, protože se koncem letošního roku stane poprvé prababičkou.
Čtyřiadevadesátiletá herečka Jiřina Bohdalová se chystá na velkou životní premiéru. Vyzkouší totiž zcela novou roli a sice tu prababičkovskou. Díky své jediné dceři, herečce Simoně Stašové má Bohdalová dva vnuky – Marka a Vojtu. A právě ten mladší se brzy stane otcem. Bohdalová z toho neskrývá své nadšení.
„To je nádherný, toho se dožívá málokdo, takže to mám u Pána Boha dobrý. Já už jsem to tušila, že na tom pracují, takže jsem si jen přála, abych se toho dožila, a doufejme, že to tak bude, protože každý den u mě už je vzácností. Bude to ten největší dárek, jaký jsem kdy dostala,“ rozplývá se herečka pro Super.cz, která ale zároveň naráží na fakt, že ji v poslední době často trápí zdraví a musela krátce za sebou podstoupit několik operací a párkrát doslova utekla hrobníkovi z lopaty.
Vzhledem k tomu, že ona sama měla jen jednu dceru a vnuky má jen dva, nebránila by tomu, aby jejich rodina byla co největší. „Přála bych si samozřejmě i další vnoučata, ale jak se říká, nesmíme být nenažraní. Stačí to jedno, když se toho dožiju, budu velice spokojená,“ říká s pokorou Bohdalová.
Syna Vojtu, který s manželkou Helenou čeká koncem roku narození syna, má Simona Stašová s herce Pavlem Skřípalem. Kromě něj má Stašová ještě staršího syna Marka, jehož otcem je italský profesor Eusebio Ciccotti, a který je bezdětný.