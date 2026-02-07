Když si režisér Zdeněk Troška v roce 1994 vyhlédl na chodbě pražské konzervatoře tehdy sedmnáctiletou studentku Andreu Černou, netušila, jaký kolotoč popularity se co nevidět roztočí. Role v pohádce Princezna ze mlejna z ní přes noc udělala hvězdu první velikosti, na což plachá dívka z Karlových Varů nebyla vůbec připravená. Sláva ji doslova převálcovala. Aby měla alespoň trochu klid, musela se na ulici maskovat slunečními brýlemi.
Princezna ze mlejna po třiceti letech: Andrea Černá žije na venkově bez televize, píše básně a lodičky vyměnila za gumáky
Je to už více než třicet let, co se na filmovém plátně poprvé objevila křehká mlynářova dcera Eliška s nakažlivým smíchem a blonďatými copy. Andrea Černá, které tato role navždy změnila život, se od té doby proměnila z mladé slečny v herečku, jež svůj profesní život zasvětila divadlu a v soukromí našla klid na venkově – kde se klidně chopí nářadí, rozdělá maltu a pustí se do práce.
Natáčení v dešti
Samotné natáčení věhlasné pohádky bylo plné paradoxů. Ačkoliv ve filmu neustále svítilo slunce, realita byla taková, že štáb na každý sluneční paprsek čekal jako na smilování. „Bylo to snad nejdeštivější léto od stvoření světa. Celé dny jenom lilo, proto se natáčení protáhlo o dva měsíce,“ vzpomínal vždy usměvavý režisér Zdeněk Troška, který byl s výkonem tehdy mladičké Andrey nadmíru spokojený: „Byla výborná a zvládla to skvěle.“ Andrea v pohádce nosila blonďatou paruku, což je jeden z důvodů, proč ji lidé dnes na ulici někdy nepoznají hned na první pohled. Přesto na tuto dobu vzpomíná s vděčností, především kvůli celoživotním přátelstvím, která na place vznikla.
Útěk do divadelního bezpečí
Přestože se objevila i v pokračování úspěšné pohádky, zpočátku se jí do něj tak úplně nechtělo. „Pokračování jsem si vlastně nikdy nepřála, protože to bylo psané původně jen jako jeden díl. A nastavovaná kaše je nastavovaná kaše,“ svěřila se později. Její hlavní doménou se stalo divadlo. Andrea Černá se vědomě stáhla z filmového plátna a zakotvila v angažmá, která jí umožnila herecky dozrát. Téměř dvacet let strávila v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, než v roce 2015 přesídlila do pražského Divadla na Vinohradech. Dnes ji diváci mohou vidět v kusech jako Balada pro banditu, Revizor, Poprask na laguně či v inscenaci Hana. „Všechny srdečně zvu do Divadla na Vinohradech,“ vzkazuje svým příznivcům. Kromě Vinohrad působí také v Činoherním klubu, kde exceluje v titulní roli hry Hermína. Její umělecký přesah potvrzuje i fakt, že se věnuje psaní poezie; její sbírku Rorýsi pokřtil loni sám spisovatel a dramatik Ladislav Smoček.
Život bez televize a tajný recept na štíhlost
Andrea Černá je v českém showbyznysu úkazem. Doma nemá televizi a rezolutně odmítá zažitou představu o hercích sledujících doma vlastní tvorbu: „Nevím, kde vlastně lidé vzali to povědomí, že každý večer sedíme doma a sledujeme naši vlastní tvorbu, to je fáma,“ směje se. Své soukromí si střeží tak úzkostlivě, že rázně odmítla i natáčení pořadu 13. komnata. „Pokud nikde veřejně nepropírám, kdo je u mě doma, ještě to neznamená, že žiju jako kůl v plotě. Jen mi nepřijde vkusné o tom mluvit veřejně,“ vysvětlila jasně své důvody. Andrea je zkrátka tak svá, jak jen může být, což ostatně dokázala na předávání Cen Thálie, kam dorazila bez make-upu a v civilním oblečení. A co její recept na mladistvý vzhled? I na to má svou jasnou odpověď: „Pozitivní myšlení a žít vědomě,“ má jasno. Nepřijdete si na ni ani s dietami, za její štíhlou postavou stojí strategie zcela opačná: „Můj jídelníček sestává z mnoha dietních chyb,“ překvapuje.
Návrat k Jindřichovi a klid na Moravě
Ačkoliv se filmové „trojky“ Princezny ze mlejna diváci pravděpodobně nedočkají, Andrea se ke své osudové roli symbolicky vrací v hudebním programu s Radkem Valentou, tedy představitelem pohádkového Jindřicha. Své skutečné útočiště však našla mimo hlavní město. Okouzlila ji Jižní Morava, kde si opravuje staré stavení, které slouží mimo jiné jako místo pro setkávání se s přáteli a hudebníky. Herečka zde našla zalíbení v moravském folkloru, aktivně se zajímá o hru na cimbál a obdivuje sousedy, kteří ctí historii svých krojů. V soukromí dává přednost gumákům před lodičkami a nebojí se zamazat si ruce od malty.