Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu jednou z těch žen, o kterých se píše v rubrikách zaměřených na vztahové katastrofy. Že budu sedět v tichém pokoji na pražských Vinohradech, kolébat svého syna a v duchu si stále dokola přehrávat vteřinu po vteřině ten moment, kdy se moje realita roztekla jako domeček z karet. Jak jsem to mohla sakra nevidět? S Martinem jsme se seznámili na firemním večírku v Praze. Já pracovala v marketingu, on byl ten charismatický projektový manažer, který o podnikání věděl všechno. Byl o několik let starší, sebevědomý a měl v sobě klid, který mě okamžitě uhranul. Zasáhl mě jako blesk. Během několika měsíců jsme se dali dohromady a já se do něj zamilovala po uši.
Pravdivé příběhy: Historie vyhledávání v jeho tabletu odkryla život, který přede mnou tajil
Ani na vteřinu Klára nepochybovala o tom, že by Martin nebyl ten pravý. Žila v přesvědčení, že je její skálou i jistotou. Jenže zatímco ona v porodnici bojovala o život jejich syna, on v jiném městě uspával jiné dítě. Stačil jeden zapomenutý tablet a historie vyhledávání s dotazem „jak se rozejít s matkou svého dítěte“, aby se její svět rozpadl na prach.
Akutní operace a boj o život syna
Martin byl pro mě ztělesněním stability. Tvrdil, že má klienty po celé republice, hlavně v Olomouci a Ostravě, a kvůli tomu trávil část týdne pravidelně na cestách. Nebylo to nic zvláštního, i můj otec kdysi jezdil často služebně mimo domov. Martin mi posílal fotky z hotelů, sdílel se mnou svůj pracovní kalendář nabitý schůzkami, a já mu občas dokonce pomáhala s pracovními e-maily v cizím jazyce. Všechno dávalo smysl. Nikdy jsem neměla důvod mu nevěřit. Když jsem otěhotněla, v hloubi duše jsem se radovala, ale Martin byl opatrný. Kdykoliv jsem začala mluvit o svatbě nebo větším bytě, odbyl mě s tím, že ještě musíme počkat. Věřila jsem mu. Myslela jsem si, jak je zodpovědný. Pak přišel den „D“. Můj porod byl nejtěžším dnem mého života. Skončila jsem na akutním císařském řezu, bojovala jsem o každý nádech i o život našeho malého Adámka. Martin tam byl, držel mě za ruku, ale hned druhý den se omlouval: „Miláčku, v Olomouci hoří termín, musím tam na otočku zajet, jinak ty prémie nedostaneme.“ Zatímco já se v bolestech učila znovu chodit, on už pravděpodobně uspával jiné dítě v jiném městě.
Zapomenutý tablet
O tři měsíce později nechal svůj tablet v kuchyni. Chtěla jsem si jen vyhledat recept na Adámkův první příkrm, ale prohlížeč se otevřel na historii, která mě udeřila do očí jako rána bičem: „Jak se rozejít s matkou svého dítěte.“ „Jak v ČR utajit druhý trvalý pobyt.“ „Změna příjmení po rozvodu bez souhlasu matky.“ Zatmělo se mi před očima. V uších mi zněl ten „pískavý zvuk rakety před dopadem“, o kterém jsem četla v jednom příběhu o válce. Tohle byla moje soukromá válka. „Martine? Co je to za rešerši?“ zeptala jsem se, když vyšel ze sprchy. Ztuhl. Ručník mu málem vyklouzl z rukou. „To… to je pro klienta, Kláro. Děláme teď kampaň pro jednu právní poradnu o rodinném právu,“ vykoktal. Ta nervozita v jeho hlase byla nová. Páchla jako strach.
Cesta na základnu
O týden později, když měl být opět v terénu, jsem naložila Adámka do auta a vyrazila směr Olomouc. Navigace mě vedla na adresu, kterou jsem našla v jeho stažených navigacích jako „Základna“. Celou cestu jsem si opakovala, že jsem paranoidní. Že Martin je moje skála. Když jsem dorazila k tomu malému domku, srdce mi bušilo tak silně, že jsem ho cítila v konečcích prstů. Zazvonila jsem. Otevřela mi žena, která měla v obličeji vepsanou stejnou únavu jako já. Na rukou držela batole. „Hledám Martina… Martina Horáka,“ vydechla jsem. Žena se na mě podívala, pak na Adámka v mé náruči a její tvář zbělela. „On se jmenuje Pavel. Pavel Svoboda. A je to můj manžel,“ řekla tiše. V tu chvíli se za rohem objevilo Martinovo – tedy Pavlovo – auto. Vystoupil s taškami z nákupu, s úsměvem, který jsem tak milovala. Když mě uviděl, tašky mu vypadly z rukou. Láhev vína se rozbila o beton a rudá tekutina se začala vpíjet do spár jako krev.
Vypůjčená identita
Nebyla to jen další rodina. Byl to „dokonalý podvod“ na celou mou identitu. Dozvěděla jsem se, že Jana, tedy jeho žena, s ním žije osm let. Že „Martin Horák“, kterého jsem milovala, byla jen prázdná skořápka, identita, kterou si vypůjčil od svého mrtvého bratrance, aby mohl v Praze začít znovu jako „úspěšný manažer“ a utéct před exekucemi, které jako Pavel Svoboda nasekal v mládí. „Miloval jsem vás obě,“ plakal u toho kuchyňského stolu, zatímco obě jeho děti – bratři, kteří o sobě nevěděli – začaly současně křičet. „V Praze jsem mohl být někým jiným. Někým, kým jsem se vždycky chtěl stát. S tebou jsem si stavěl ty základy, které mi Pavel kdysi zbořil.“
Nejdelší cesta
Cesta zpět do Prahy byla tou nejdelší v mém životě. Zhroutil se mi svět. Ale já jsem se nezhroutila, jak jsem čekala. Moje tělo přepnulo do režimu „přežití“, který jsem zdědila po své babičce, která přečkala válku. Připadala jsem si jako „oběť sociopata“, o které jsem četla v jednom časopise. Dva týdny jsem nedokázala mluvit s nikým kromě své sestry. Pak přišla terapie. A tanec. Začala jsem chodit na kurzy argentinského tanga. Ten fyzický kontakt, kdy mě někdo cizí vedl a já mu musela na pár minut věřit, mi vracel cit do těla. Našla jsem si nový byt v Příbrami, blíž k rodině. Pořídila jsem si kočku, protože jsem potřebovala v domě něco, co nelže.
Nové nadechnutí
Dnes jsem mnohem opatrnější. Když mi můj nový partner řekne, že mě miluje, moje první myšlenka není „já tebe taky“, ale „je to pravda?“. Je to smutné dědictví, které si ponesu navždy. Ale jsem silnější. Už se za tu zradu nestydím. Nebyla jsem to já, kdo lhal. Adámek roste a já vím, že jeho život bude jiný. Jeho základy nebudou z písku a falešných jmen. Budou z pravdy, kterou jsem v sobě musela najít v té vteřině, kdy se na betonu rozlilo víno a já pochopila, že můj snový partner je jen přízrak.
