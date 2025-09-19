Pravdivé příběhy: „Když se mi smějí, pálí mě břicho“, omlouvala dcera napadení spolužáka

Telefon zazvonil krátce po osmé. „Dobrý den, tady třídní učitel Nely, Daniel Hron. Můžete dnes odpoledne přijít do školy? Došlo k incidentu…“ Slovo „incident“ se mi zaseklo mezi žebry. Chvíli jsem hleděla do okna na zamlžené ráno a snažila se pochopit, co přesně říká. „Nela uhodila spolužáka,“ zaznělo nakonec mírněji. Souhlasila jsem, zapsala si čas a až po položení telefonu ke mně dolétl ozvěnou ten hlas, jméno a paměť, která se zvedla jako vítr nad starou fotografií. Daniel Hron. Kdysi dávno, před víc než dvaceti lety, mi napsal na zadní stranu lístku z kina: „Někdy je potřeba promluvit si nahlas, abychom slyšeli sami sebe.“ Ten lístek jsem tenkrát ztratila. Nebo se mi to aspoň zdálo.
