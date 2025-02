Podrývá váš partner vaše sebevědomí? Krutá pravda: Možná ve vašem vztahu chybí láska

"Časem jsem začala vnímat změny. Drobné poznámky, které začaly být nevinné, se stávaly čím dál víc zraňující. 'Proč pořád mluvíš o práci? Nezajímáš se o nic jiného, to nemáš žádné koníčky?' nebo 'Možná bys měla zhubnout'. Zpočátku jsem tomu nevěnovala příliš pozornost, ale čím víc jsem o tom přemýšlela, tím víc jsem začala pochybovat o sobě. Co když opravdu nejsem dost dobrá? Co když to, co dělám, není dost?" vzpomíná Klára.