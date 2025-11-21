22. 11. Cecílie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nebezpečné známosti. Kterým celebritám vztah s teenagerem způsobil totální peklo?

Jan Nedvěd a Pavlína Nedvědová
Jan Nedvěd a Pavlína NedvědováFoto: Profimedia.cz
Jan Nedvěd a Pavlína Nedvědová
Jan Nedvěd a Pavlína NedvědováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Randění celebrit s mladými protějšky není nic nového. Ano, věk je jen číslo! Jakmile ale jde o vztah s výrazně mladší osobou, respektive teenagerem, situace se mění. A to nemluvíme o tom, že někteří slavní měli vztah i s osobami pod zákonnou věkovou hranicí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Neslavným rekordmanem, co se týče vztahů s teenagerkami, byl Charlie Chaplin. Jeho první ženě bylo 16, když se s ní seznámil, druhé 15 a té poslední, která s ním zůstala až do smrti, 18 let. Ještě dál zašel režisér Luc Besson, ten se se svou druhou manželkou seznámil, když jí bylo 12 let, a chodit spolu začali o tři roky později. I v Česku máme slavné muže, kteří mají či měli vztah s výrazně mladšími, náctiletými partnerkami. Těmi nejznámějšími jsou folkový zpěvák Jan Nedvěd, muzikálový zpěvák Bohuš Matuš nebo výtvarník David Černý. Výjimkou ale nejsou ani starší ženy, které chodí s teenagery třeba první dáma Francie Brigitte Macronová, která se do patnáctiletého Emmanuela zamilovala jako jeho čtyřicetiletá učitelka. 

Reklama
Více podrobností a další osobnosti, které měly kontroverzní vztah s teenagery, najdete v naší galerii.
Předchozí
1234517
Pokračovat

Brigitte Macronová a Emmanuel Macron

Brigitte Macronová a Emmanuel Macron

Brigitte a Emannuel Macron
Brigitte a Emannuel MacronFoto: Shutterstock

První dáma Francie potkala svého současného manžela, který je o pětadvacet let mladší, když vyučovala divadelní umění na katolické škole Providence v Amiens. Její dcera byla Emmanuelovou spolužačkou. Když vyšlo najevo, že tehdy čtyřicetiletá učitelka Brigitte (70), má vztah se svým patnáctiletým žákem Emmanuelem, byl z toho skandál. Emmanuelovi rodiče okamžitě poslali syna do internátní školy v Paříži v naději, že tím všechno skončí. Ale milenci si cestu k sobě opět našli.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama