Neslavným rekordmanem, co se týče vztahů s teenagerkami, byl Charlie Chaplin. Jeho první ženě bylo 16, když se s ní seznámil, druhé 15 a té poslední, která s ním zůstala až do smrti, 18 let. Ještě dál zašel režisér Luc Besson, ten se se svou druhou manželkou seznámil, když jí bylo 12 let, a chodit spolu začali o tři roky později. I v Česku máme slavné muže, kteří mají či měli vztah s výrazně mladšími, náctiletými partnerkami. Těmi nejznámějšími jsou folkový zpěvák Jan Nedvěd, muzikálový zpěvák Bohuš Matuš nebo výtvarník David Černý. Výjimkou ale nejsou ani starší ženy, které chodí s teenagery – třeba první dáma Francie Brigitte Macronová, která se do patnáctiletého Emmanuela zamilovala jako jeho čtyřicetiletá učitelka.
Více podrobností a další osobnosti, které měly kontroverzní vztah s teenagery, najdete v naší galerii.
Brigitte Macronová a Emmanuel Macron
První dáma Francie potkala svého současného manžela, který je o pětadvacet let mladší, když vyučovala divadelní umění na katolické škole Providence v Amiens. Její dcera byla Emmanuelovou spolužačkou. Když vyšlo najevo, že tehdy čtyřicetiletá učitelka Brigitte (70), má vztah se svým patnáctiletým žákem Emmanuelem, byl z toho skandál. Emmanuelovi rodiče okamžitě poslali syna do internátní školy v Paříži v naději, že tím všechno skončí. Ale milenci si cestu k sobě opět našli.
První dáma Francie potkala svého současného manžela, který je o pětadvacet let mladší, když vyučovala divadelní umění na katolické škole Providence v Amiens. Její dcera byla Emmanuelovou spolužačkou. Když vyšlo najevo, že tehdy čtyřicetiletá učitelka Brigitte (70), má vztah se svým patnáctiletým žákem Emmanuelem, byl z toho skandál. Emmanuelovi rodiče okamžitě poslali syna do internátní školy v Paříži v naději, že tím všechno skončí. Ale milenci si cestu k sobě opět našli.
Jan Nedvěd a Pavlína Nedvědová, roz. Jirásková
V roce 1999 se 17letá Pavlína zamilovala do folkového zpěváka a kytaristy Jana Nedvěda (77), který je o 35 let starší. Vzali se 12. 10. 2012 během koncertu v pražské Lucerně před zraky tří tisíc lidí.
David Černý a Tereza Nvotová
Jednou z partnerek výtvarníka Davida Černého byla o dvacet let mladší herečka a režisérka Tereza Nvotová. Ta se za umělcem přistěhovala z domovské Bratislavy, když jí bylo 16 let. Její matka, herečka Anna Šišková, ji tehdy nechala hledat Interpolem. Po týdnu se s realitou smířila.
Bohuš Matuš a Lucie Matušová
Muzikálový zpěvák Bohuš Matuš a jeho současná manželka Lucie se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde on zpíval. Patnáctiletá dívka k němu prý tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob. Zpěvák nejprve Lucii na veřejnosti prezentoval jako svou fanynku, později kamarádku a pak přítelkyni. V roce 2020 se jim narodila dcera, o rok později, v den Luciiných osmnáctin, se vzali.
Luc Besson a Maïwenn
Režisér Luc Besson měl v minulosti kontroverzní vztah s francouzskou herečkou a filmařkou Maïwenn. Ta se s režisérem poprvé setkala, když jí bylo 12 let. Začali spolu chodit, když jí bylo 15 a Bessonovi 32 let. V letech 1992-1997 byli Besson a Maïwenn manželé. Z manželství se narodila dcera Shanna (30), kterou její matka porodila ve svých 16 letech. Maïwenn loni uvedla do kin snímek Jeanne du Barry – Králova milenka, který nejen režírovala, ale také v něm po boku Johnnyho Deppa hraje.
Paul Walker a Jasmina Pilchard-Gosnellová
Paul Walker, hvězda filmu Rychle a zběsile, začal chodit s šestnáctiletou Aubriannou Atwellovou v roce 2001, když mu bylo 28 let. Zůstali spolu několik let, dokonce se sestěhovali. V roce 2006 se seznámil s šestnáctiletou středoškolačkou Jasminou Pilchard-Gosnellovou, s níž se dal dohromady, když mu bylo 33 let. Zůstali spolu až do roku 2013, kdy herec tragicky zahynul při autonehodě.
Don Johnson a Melanie Griffithová
Herci Don Johnson a Melanie Griffithová jsou dnes známí také jako rodiče Dakoty Johnsonové (34), představitelky hlavní hrdinky ze série Padesát odstínů… Poznali se, když jemu bylo 23 a jí pouhých 14 let. O rok později se k sobě nastěhovali. V roce 1976, když bylo Melanii 18, se stihli vzít i rozvést. V roce 1981 se herečka provdala za herce Stevena Bauera. Vydrželi spolu do roku 1989, kdy se Melanie ihned po rozvodu znovu provdala za Johnsona. A také porodila Dakotu. Podruhé a naposledy se s Johnsonem rozvedli v roce 1996.
Jerry Seinfeld a Shoshanna Lonsteinová
V roce 1993 byl Jerry Seinfeld v Americe hvězdou. Jeho sitkom s všeříkajícím názvem Seinfeld vládl televizi a jeho vztah se Shoshannou Lonsteinovou se moc neřešil. Lonsteinová byla středoškolačka, když ji Seinfeld poprvé oslovil, a chodila s ním od svých 17 let. Jemu tehdy bylo 39 let.
Nicole Scherzingerová a Harry Styles
S Nicole Scherzingerovou (45), někdejší hvězdou skupiny Pussycat Dolls, chodil Harry Styles (30) ještě jako člen skupiny One Direction. Jemu bylo 19 a jí 35 let, což vyvolalo na internetu spoustu emocí.
Fergie a Justin Timberlake
Fergie, zpěvačce skupiny Black Eyed Peas, bylo 23 let, když chodila s Justinem Timberlakem, kterému tehdy bylo pouhých 16 let. "S Justinem jsme spolu chodili ven, bavili se a líbali," řekla v roce 2006 v rozhovoru pro Cosmopolitan. "Jezdili jsme spolu na Havaj, ale nikdy to nebylo vážné," řekla zpěvačka.
Woody Allen a Christina Engelhardtová
Vztah Woodyho Allena s manželkou Soon-Yi Previnovou (na snímku), adoptivní dcerou jeho dlouholeté přítelkyně Mii Farrowové, se řešil hodně, stejně jako obvinění jeho adoptivní dcery Dylan ze sexuálního zneužívání. O poznání menší pozornost vyvolalo odhalení bývalé modelky Christiny Engelhardtové, že s režisérem měla osmiletý poměr, který začal, když jí bylo 16 let a jemu 42.
Bill Wyman a Mandy Smithová
Bývalý baskytarista skupiny Rolling Stones byl vždycky milovníkem žen a zdálo se, že s přibývajícím věkem jeho přítelkyně mládnou. To se projevilo, když začal chodit s Mandy Smithovou, které bylo v té době (zprávy se různí) buď 13, nebo 14 let, zatímco Wymanovi táhlo na čtyřicítku. Smithová tvrdila, že spolu měli první sex, když jí bylo 14 let (v Británii tehdy platila věková hranice 16 let), a vzali se, když jí bylo 18 let. O dva roky později se rozešli a Wyman (86) v dokumentu The Quiet One přiznává: "Byl jsem opravdu hloupý, když jsem si myslel, že by to mohlo fungovat. Byla příliš mladá."
Steven Tyler a Julie Holcombová
Frontmanovi skupiny Aerosmith bylo 24 let, když začal chodit s šestnáctiletou Julií Holcombovou. Aby spolu mohli trávit čas i v době, kdy byla kapela na turné, přesvědčil matku Holcombové, aby ho kvůli cestování za hranice jmenovala Juliiným zákonným zástupcem.
Prince a Mayte Garcia
Slavný hudebník se seznámil s tanečnicí Mayte Garciou (48) při práci. Když se poprvé setkali, bylo mu 31 let a ona slavila 16. narozeniny. Několik let měl jejich vztah fungovat na přátelské úrovni. Když bylo Mayte 19 let, zpěvák ji požádal, aby začala brát antikoncepci. V roce 1996 se stali manželi, čtyři roky poté se rozvedli. Přispěla k tomu i skutečnost, že jejich jediný syn zemřel šest dní po porodu v důsledku genetického onemocnění.
Elvis Presley a Priscilla Presleyová
Priscille bylo pouhých 14 let, když se seznámila s Elvisem, kterému tehdy bylo 25 let. Někteří však tvrdí, že spolu začali sexuálně žít až po jejich svatbě v roce 1967, kdy jí bylo 22 let.
Jerry Lee Lewis a Myra Gale Brownová
Druhý rozvod průkopníka rock'n'rollu nebyl ještě ani dokončen, když se znovu oženil - se svou třináctiletou sestřenicí Myrou Gale Brownovou. Ta údajně v roce 1957, kdy se brali, ještě věřila na Santa Clause. Svatba tehdy dvaadvacetiletého Lewise vyvolala obrovský skandál a jeho honorář za vystoupení se snížil z 10 tisíc dolarů za večer na 250 dolarů. Manželé se v roce 1970 rozvedli.
Charlie Chaplin
V roce 1918 potkal tehdy 29letý Chaplin 16letou herečku Mildred Harrisovou. Zdálo se, že je těhotná, a tak se narychlo vzali. Těhotenství se ukázalo být falešné, nicméně Mildred brzy počala doopravdy. Syn zemřel tři dny po narození a v roce 1920 Mildred podala žádost o rozvod. Další Chaplinovou vážnou známostí byla Lita Greyová, kterou svedl jako patnáctiletou. Tím se podle tehdejších zákonů Kalifornie dopustil činu znásilnění na dítěti a hrozilo mu vězení. Milenci proto odcestovali do Mexika, kde se vzali. Rozvedli se v roce 1927. Po manželství s herečkou Paulette Goddardovou, které bylo 21 let, když se dali dohromady, se Chaplinovou poslední manželkou stala ve svých 18 letech Oona O'Neillová. S manželem zůstala až do jeho smrti v roce 1977.
