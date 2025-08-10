Reklama
Muži v seznamkách míří mimo svou ligu, ženy se drží při zemi. Kdo spíš zůstane sám?

Žena s telefonemFoto: Shutterstock
Daniela Straková

Online seznamky jsou dnes plné single mužů, kteří by rádi našli partnerku svých snů… ale často si sami zavírají dveře. Nový český průzkum totiž ukazuje, že muži si na seznamkách běžně vybírají ženy, které považují za výrazně atraktivnější, než jsou oni sami – a tak místo romantických zpráv přichází spíš ticho.

Na online seznamkách se najde mnohem víc mužů než žen. O pozornost něžného pohlaví proto musí často bojovat. Mnoho z nich se ale dopouští fatální chyby: podle všeho většina mužů své šance značně nadhodnocuje a ve výsledku zůstanou bez odezvy.

Pokud přece jen dojde k úspěšné shodě, podle nové studie, která analyzovala tisíce skutečných swipů v českém prostředí, jsou za tím spíš ženské preference.

Zdá se, že ačkoli je sebevědomí přitažlivé, platí to jen do určité míry. Podle průzkumu YOO.cz považuje 98 % mužů i žen za přitažlivé, když člověk dokáže mít rád sám sebe, dále 81 % lidí vnímá jako sexy i zdravé sebevědomí. Ale pozor  až 73 % dotázaných uvedlo, že je odpuzuje narcistní sebestřednost, a 79 % dává přednost skromnosti.

V online seznamkách je tak jemná hranice mezi tím působit sebevědomě a tím, aby vás ostatní vnímali jako domýšlivé. A najít tu správnou rovnováhu je důležitější, než by se na pohled mohlo zdát.

České ženy mají realističtější očekávání

Studie zveřejněná v časopise PLOS One sledovala téměř 3000 uživatelů české seznamky. Ukázalo se, že zatímco ženy si častěji vybírají muže s podobnou úrovní atraktivity, muži se mnohem odvážněji snaží oslovit „ligu, do které sami (podle reakcí ostatních) úplně nepatří. Výsledek? Většina shod vznikla mezi lidmi podobně atraktivními – a to především díky ženské volbě. Ženy si totiž vybíraly muže s podobně vysokým skóre, tj. podobně vysokým počtem obdržených swipů.

Jinými slovy: ženy zůstávaly realistické, muži se snažili trefit jackpot – a častěji prohrávali.

Souvisí s tím i skutečnost, že v Praze a Brně, kde výzkum probíhal, je mužů na seznamkách několikanásobně více než žen. Ženy tak mají větší výběr, zatímco muži jsou nuceni „zkoušet štěstí“ i mimo svůj obvyklý okruh. Online prostředí navíc umožňuje oslovit kohokoli jediným kliknutím – v reálném světě by podobný krok vyžadoval mnohem víc odvahy. Zklamání se tak stává nevyhnutelnou součástí online hry a jelikož se neděje tváří v tvář, je mnohem víc snesitelné.

Neúspěch na seznamce nemusí být jen frustrující. Podle autorů studie opakované odmítnutí často vede k tomu, že muži postupně upraví své nároky – a začnou více reagovat na ženy, se kterými mají reálnější šanci. Výsledkem by pak měly být častější shody a spokojenější uživatelé na obou stranách.

Zdroje: YOO, PLOS One

