Pokud přece jen dojde k úspěšné shodě, podle nové studie, která analyzovala tisíce skutečných „swipů“ v českém prostředí, jsou za tím spíš ženské preference.
Zdá se, že ačkoli je sebevědomí přitažlivé, platí to jen do určité míry. Podle průzkumu YOO.cz považuje 98 % mužů i žen za přitažlivé, když člověk dokáže mít rád sám sebe, dále 81 % lidí vnímá jako sexy i zdravé sebevědomí. Ale pozor až 73 % dotázaných uvedlo, že je odpuzuje narcistní sebestřednost, a 79 % dává přednost skromnosti.
V online seznamkách je tak jemná hranice mezi tím působit sebevědomě a tím, aby vás ostatní vnímali jako domýšlivé. A najít tu správnou rovnováhu je důležitější, než by se na pohled mohlo zdát.
České ženy mají realističtější očekávání
Studie zveřejněná v časopise PLOS One sledovala téměř 3000 uživatelů české seznamky. Ukázalo se, že zatímco ženy si častěji vybírají muže s podobnou úrovní atraktivity, muži se mnohem odvážněji snaží oslovit „ligu“, do které sami (podle reakcí ostatních) úplně nepatří. Výsledek? Většina shod vznikla mezi lidmi podobně atraktivními – a to především díky ženské volbě. Ženy si totiž vybíraly muže s podobně vysokým skóre, tj. podobně vysokým počtem obdržených swipů.
Jinými slovy: ženy zůstávaly realistické, muži se snažili trefit jackpot – a častěji prohrávali.
Souvisí s tím i skutečnost, že v Praze a Brně, kde výzkum probíhal, je mužů na seznamkách několikanásobně více než žen. Ženy tak mají větší výběr, zatímco muži jsou nuceni „zkoušet štěstí“ i mimo svůj obvyklý okruh. Online prostředí navíc umožňuje oslovit kohokoli jediným kliknutím – v reálném světě by podobný krok vyžadoval mnohem víc odvahy. Zklamání se tak stává nevyhnutelnou součástí online hry a jelikož se neděje tváří v tvář, je mnohem víc snesitelné.