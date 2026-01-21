Ačkoliv se proslavila jako herečka, její kořeny sahají k hudbě. Absolvovala hudební konzervatoř v Kroměříži, kde studovala hru na akordeon. Po neúspěšném pokusu o přijetí na JAMU byla později přijata na pražskou DAMU, kde vystudovala Katedru alternativního a loutkového herectví v ateliéru Jana Schmida. Už během studií začala hostovat v legendárním Studiu Ypsilon, jehož se v roce 1998 stala i stálou členkou. Vstup do Ypsilonky pro ni byl splněným snem a dodnes si vybavuje pocity štěstí při každém příchodu do divadelního zázemí. Do diváckého povědomí se zapsala rolemi v seriálech Rodinná pouta, Ordinace v růžové zahradě či První republika.
Krásná Markéta Plánková: Sláva, smůla v lásce a dvě talentované dcery, na které zůstala sama
Patří k herečkám, které si svůj život musely vybojovat samy. Vedle úspěšné kariéry prožila Markéta Plánková i období, kdy zůstala na výchovu dětí bez partnera, hledala znovu samu sebe a učila se přijímat život takový, jaký je – syrový a bez příkras. Jak žije jedna z nejkrásnějších hereček dnes?
Osudná Rodinná pouta
Právě během natáčení seriálu Rodinná pouta se Markéta sblížila s hereckým kolegou Romanem Štolpou. Byla to láska jako trám, avšak jejich vztah byl od počátku kontroverzní a komplikovaný – Roman Štolpa byl v té době ženatý. Přestože začal jako láska z pohádky, pro Markétu se velmi rychle změnil v noční můru. Herečka otěhotněla v době natáčení seriálu Světla pasáže, což vyžadovalo, aby scénáristé přepisovali scénář. To horší ale mělo teprve přijít. Roman Štolpa Markétu opustil právě v období jejího těhotenství a vrátil se ke své původní rodině, ke své manželce a dvěma synům. Markéta tak zůstala sama s dcerou Agátou, která se narodila v roce 2007, a musela se postavit náročné situaci samoživitelky. Aby vše s dcerou finančně utáhla, točila, co to šlo. „Pamatuju si, že tenkrát k nám chůva jezdila taxíkem v noční košili. To už jsme se smály, kam jsme to dopracovaly,“ prozradila později. Štolpa v té době navíc bojoval s alkoholem, což situaci ještě ztěžovalo. Po rozchodu byla Markéta vůči Štolpovi dlouho zraněná a neschopná mu odpustit. Dokonce se modlila, aby se jí narodila holčička, jen aby to nebyl kluk.
Svatba a druhá dcera
Přibližně dva roky po bolestném rozchodu s Romanem Štolpou našla Markéta chybějící lásku a oporu u reportéra Daniela Častvaje. V říjnu 2010 spolu vstoupili do manželství, po němž herečka začala hrdě používat zdvojené příjmení Markéta Častvaj Plánková. Nedlouho po svatbě se manželům narodila dcera Julie a rodina se stala středobodem jejího života – Markéta dokonce omezila pracovní nasazení a odešla ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, aby mohla trávit více času s dětmi a manželem. Přestože jejich vztah dlouhé roky působil stabilně, po třinácti letech došlo k rozchodu.
„Dcery jsou po mně,“ říká hrdě
Pro herečku nebylo snadné překonat životní komplikace, přesto se vždy soustředila zejména na své dcery. Ačkoliv mají obě dívky cit pro divadlo a rády ho navštěvují, hereckou dráhu si nevybraly. Starší dcera Agáta se rozhodla pro studium diplomacie a veřejných vztahů a už dnes ovládá pět světových jazyků. Její velkou vášní je Japonsko, kam se dokonce vydala na pět týdnů do školy, žila v japonské rodině a poznávala místní kulturu z první ruky. Markéta ji v tom podpořila i dražším dárkem, který jí umožnil tuto zkušenost prožít naplno. „Z Japonska byla nadšená a už plánuje návrat. Dokonce mi řekla, že mě vezme s sebou, abych poznala, co sama objevila,“ usmívá se herečka. Mladší Julie je v deváté třídě a svůj profesní směr si zatím vybírá. „Obě jsou povahově hrozně hodné a já jsem také hodná, takže to po mně asi podědily,“ říká láskyplně směrem ke svým dcerám herečka. V současné době se věnuje především své rodině a divadelní práci, ale pomalu se vrací i k filmování. Naposledy ji televizní diváci mohli vídat v seriálu Jedna rodina nebo Zoo Nové začátky.