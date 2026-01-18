Čeká ji totiž start plesové sezóny, který zahajuje vystoupeními na večírcích a následným koncertem s kapelou v Ostravě. Právě své kapele Heidiband, která funguje od roku 2018, chce zpěvačka letos věnovat zvýšenou pozornost. Dosud formace vystupovala především v letních měsících, což zpěvačka plánuje změnit a ráda by s kapelou více zpívala i v průběhu roku. „Začínáme pracovat na nových písničkách, které bychom chtěli odprezentovat i s nějakým klipem. Uvidíme. Jsme teprve na začátku roku a na začátku plánování,“ míní zpěvačka s tím, že chuť do nové tvorby jí rozhodně nechybí.
Heidi Janků přiznává plnější vnady a dává šanci nové lásce: „Letos bych ten knoflík mohla zapnout,“ vzkazuje
Do nového roku vstoupila zpěvačka Heidi Janků v poklidném tempu. I když ji hned v úvodu potrápila lehčí viróza, kterou využila k odpočinku a procházkám se svým psem Edou, nyní se již naplno vrací do pracovního kolotoče. Od nového roku ale čeká víc než jen nabitý diář. Po letech je také připravena na novou lásku.
Ženské tvary jako překvapení
Otevřeně se rozpovídala také o období menopauzy. Přiznala, že největším zásahem pro ni byla proměna postavy. Zatímco dříve byla zvyklá na svou velmi štíhlou a svalnatou figuru, hormonální změny přinesly nové, více ženské tvary. „V menopauze se mi tělo začalo měnit. Vyrostla mi prsa, zvětšilo se mi bříško, ale zmenšil se mi zadek a stehna. Tělo si prostě začalo dělat, co chce,“ popisuje změny postavy vyvolané hormonální bouří v těle. I když zkoušela velmi intenzivně cvičit, třeba i u cvičitelky Hanky Kynychové, kýžený výsledek nepřicházel.
Mistryně šikovného maskování
Rozhodla se proto s novou postavou nebojovat, ale raději jí přizpůsobit šatník a svou současnou realitu zkrátka přijmout. „Prostě se s tím člověk tak nějak musí naučit žít a musí mít to tělo začít mít rád takové, jaké je,“ vysvětluje svůj úhel pohledu Heidi a dodává: „Takže já jsem si přizpůsobila šatník. Teď mám taky 2 kg navíc, než jsem měla před pár měsíci, ale není to vidět. Maskuju to oblečením. Váhu si Heidi snaží udržovat nejen z estetických důvodů, ale hlavně kvůli energii na pódiu. „Já jsem na tom jevišti taková rozlítaná a čím jsem tlustší, tím mi to lítání jde hůř a blbě se mi dýchá,“ vysvětluje. Navzdory tomu, že ji tělesné změny překvapily, neztrácí svůj pověstný optimismus. „Neberu nějak tragicky. Já se pořád dívám na život pozitivně. Jsem relativně zdravá, mám hezkou práci, mám kolem sebe fajn lidi. Takže jako to, že prostě jsem širší a že mám větší prsa, tak z toho si nic nedělám,“ uzavírá.
Nový partner má zelenou
Zajímavý obrat nastal také ve zpěvaččině postoji k případnému partnerovi. Od smrti svého manžela Iva Pavlíka v srpnu 2017 se po jejím boku žádný partner neobjevil. A zatímco v předchozím období byla Heidi v otázkách vztahů spíše zdrženlivá, teď cítí, že už je ten pravý čas na změnu. „Byla jsem taková jakoby vypnutá. Teď ale cítím, že letos bych mohla ten knoflík zapnout,“ uvedla s úsměvem na adresu potenciálního nového partnera. Heidi cítí, že nyní je ten správný čas využít svou optimistickou energii. Má však jasně stanovené priority a rozhodně neplánuje, že by se k ní a psímu parťákovi Edovi někdo nastěhoval. Na hledání partnera nespěchá a vše nechává na osudu.