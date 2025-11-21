Kdo je manželka herce Josefa Dvořáka: Narodila se v německém vězení a manžela vrátila do života

Příběh Jarmily, které se však neřekne jinak než Jája, by vydal na samotný román. Na svět přišla za dramatických okolností ve věznici v Berlíně. Její maminka byla totiž jako aktivní vlastenka odsouzena v roce 1942 za velezradu a držena ve vězení i přesto, že byla v očekávání. Po porodu naštěstí dostali příbuzní povolení odvézt si novorozeně do Prahy. „Maminka se vrátila až po osvobození v pětačtyřicátém roce, to mi byly už dva roky,“ svěřila se Jája, která v Praze později i vyrůstala a vystudovala obchodní školu. Možná právě nelehký start do života jí dal vnitřní sílu a tolik potřebný nadhled.
Nebyla to láska na první pohled – alespoň ne z její strany
Když se v 80. letech setkala Jája s Josefem při natáčení seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka, byl herec okamžitě okouzlen. Jája, která tehdy pracovala jako televizní produkční, si dávala na čas a známému komikovi se do náruče rozhodně nevrhala. A možná právě proto ho přitahovala ještě víc. Časem ale mezi nimi začalo vznikat spojení, které oba překvapilo: stejné iniciály, stejná znamení, stejné jizvy na ruce, stejné životní tempo. A především – podobný smysl pro humor i smysl pro realitu. Sám Josef se divil, kolik těch „náhod“ je.
Tragédie a pokus o sebevraždu
Josef Dvořák neměl v životě jen šťastná období, byl třikrát rozvedený a vyrovnat se musel i s tragickou ztrátou mladičké partnerky. Dokonce se ocitl v tak těžkém psychickém stavu, že si chtěl sáhnout na život. Do svatby s Jájou se proto nijak nehrnul, oběma vztah na psí knížku vyhovoval a mysleli si, že to tak zůstane. Po osmiletém vztahu se ale Jája rozhodla, že je čas udělat pořádek. A taka byla svatba. Málem ale všechno dopadlo jinak… Když už si měli říct své „ano“, zjistil oddávající úředník, že ani jeden ze snoubenců nemá občanku. Naštěstí jim to ale prošlo a od té chvíle mají na svůj vztah „štempl“.
Těžká zkouška vztahu
Nedlouho po svatbě onemocněl Dvořák rakovinou tlustého střeva. A byla to Jája, kdo se po prvotním šoku postavil realitě čelem. Zatímco on potřeboval ticho, ona mu dávala energii. Operovali ho před Vánoci a Jája do nemocnice přinesla vánoční stromeček a dvě sekery se slovy, že až se uzdraví, čeká ho práce na chalupě. Byl to zvláštní dárek, ale měl obrovskou symboliku – připomínal budoucnost, kterou budou žít společně. A budoucnost skutečně přišla.
K penězům ho raději nepouští
Jája umí být rázná a přímá, ale zároveň odmítá zbytečné hádky. Přináší do vztahu klid, vnitřní jistotu a řád, které Josef předtím někdy postrádal. Dokáže mu říct věci natvrdo, ale bez zraňování. A přesně to mu pomáhá udržovat nadhled i v situacích, kdy jde o vážné věci. Je to žena, která se stará o finance, chod domácnosti i o jeho herecké závazky. „Dělá to skvěle,“ říká Josef. „Já už ani nevím, jaké jsou teď bankovky,“ směje se komik.
Exmanželky mu jezdí na chalupu
Ona zkrátka ví, jak mají věci vypadat, aby fungovaly. Dokáže se dokonce přátelit i s Josefovými bývalými manželkami. Společně chodí na výlety a do divadla, což o její povaze vypovídá možná víc než cokoliv jiného. Je otevřená, neřeší malichernosti a nemá potřebu nikoho z Josefovy minulosti vytlačovat. „Dala dohromady všechny mé exmanželky a děti. To celé společenství jezdí čas od času k nám na chalupu. Oni mě ale vůbec nepotřebují. Oni si vystačí sami,“ komentuje to herec s typickým humorem.
Ačkoli je Josef stále aktivní, hraje v divadle a nevzdává se ani svého milovaného tenisu, jejich život už dnes běží v klidnějším tempu. Večer si rádi pustí film, povídají si nebo zahrají hru. Radost jim dělají také děti, vnoučata a už i pravnoučata. Z předchozích manželství má Josef tři dcery, s Jájou vyženil čtvrtou. Jája ho podporuje, ale nikdy mu nestojí „za zády“ – dává mu prostor, který každý umělec potřebuje.
