Kodym nikdy nepatřil k otcům, kteří by své rodičovství vystavovali na odiv. Právě naopak – o své dceři mluví jen střídmě. Netají se však tím, že otcovství pro něj znamenalo zásadní životní zlom. A není se čemu divit. Do jejího příchodu si totiž plnými doušky dopřával bohémský život se vším, co k tomu patří. Zájmu opačného pohlaví se rozhodně nebránil – a že ho bylo! „Ze začátku to byly desítky, pak stovky, tisícovky, no bylo toho moc,“ přiznal bez obalu muzikant, který prožil několik let po boku bývalé topmodelky Jarky Rytychové i herečky Lindy Rybové. Právě druhá jmenovaná na vztah s rockerem vzpomíná s překvapivou něhou. Paradoxně prý byli nejšťastnější ve chvílích, kdy byli jen sami dva, stranou všeho ruchu a pozornosti. „Na to, jak moc jsem byla mladá – bylo mi osmnáct, devatenáct – jsme byli takové domácí štěstí. Prostě někde spolu sami. Tak jsme to chtěli a byli jsme šťastní,“ uvedla herečka.
Dcera Roberta Kodyma vyrůstala na zámku: Hraní v tátových klipech vystřídala náročná studia
Bouřlivák, rocker tělem i duší a nespoutaný živel, jehož postelí v dobách největší slávy prošly desítky chtivých žen. Robert Kodym ale není jen symbolem divokých devadesátek a frontmanem kapely Lucie. Je také milujícím otcem jediné dcery a zámeckým pánem. Jaké Amélii Anně připravil dětství a jak se dívá na profesní směr, kterým se rozhodla vydat?
Kodym nikdy nepatřil k otcům, kteří by své rodičovství vystavovali na odiv. Právě naopak – o své dceři mluví jen střídmě. Netají se však tím, že otcovství pro něj znamenalo zásadní životní zlom. A není se čemu divit. Do jejího příchodu si totiž plnými doušky dopřával bohémský život se vším, co k tomu patří. Zájmu opačného pohlaví se rozhodně nebránil – a že ho bylo! „Ze začátku to byly desítky, pak stovky, tisícovky, no bylo toho moc,“ přiznal bez obalu muzikant, který prožil několik let po boku bývalé topmodelky Jarky Rytychové i herečky Lindy Rybové. Právě druhá jmenovaná na vztah s rockerem vzpomíná s překvapivou něhou. Paradoxně prý byli nejšťastnější ve chvílích, kdy byli jen sami dva, stranou všeho ruchu a pozornosti. „Na to, jak moc jsem byla mladá – bylo mi osmnáct, devatenáct – jsme byli takové domácí štěstí. Prostě někde spolu sami. Tak jsme to chtěli a byli jsme šťastní,“ uvedla herečka.
Vzal si Kodymovku
Příběh Amélie Anny začal 15. dubna 2006, kdy se narodila jako jediné dítě Roberta Kodyma a Slovenky Zuzany Tokárové. Zuzana byla hudební fanynkou Robertovy kapely Wanastowi Vjecy už od základní školy a spolužáci ji kvůli tomu dokonce přezdívali Kodymovka.„Znala jsem ho, byla jsem jeho fanynka, ale dělala jsem, že je mi to trošku jedno. Ale vždycky se mi líbil. Školní sešity jsem nadepisovala Zuzana Kodymová, to mi bylo asi třináct čtrnáct,“ svěřila se s neuvěřitelnou historkou Zuzana. Přiznává ale, že první setkání se svým školním idolem nebylo tak romantické, jak by si někdo mohl myslet – musela si počínat opatrně. „U nás to nebylo tak, že bych ho sbalila já. On přišel na Slovensko a ulovil mě,“ vzpomíná. Tehdy pracovala se slabozrakými dětmi, které se účastnily benefiční akce, kde rozdávaly hudební nástroje. „Doběhl mě na chodbě, zastavil, zeptal se, jak se jmenuju, proč tam pracuju. Líbila se mu moje odpověď, zkonstatoval, že vypadám dobře a mám srovnané hodnoty, a zeptal se, jestli mu dám telefon. A já jsem řekla: Ne.“ Robert se ale nenechal odradit a po dvouleté známosti se v roce 2000 Zuzana skutečně stala paní Kodymovou.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vnučka majora Zemana tvoří z drobků a čokolády: Finální dílo pak předává osobně na kávě
Příkladná studentka
Už jako malá se Amélie objevila ve videoklipu Medvídek skupiny Lucie. O několik let později pak i ve videoklipu k písni Chtěli jsme lítat, kde dokonce ztvárnila svého otce v dobách jeho největší slávy. Režisér Karol Vosátko si ji vybral pro výraznou podobu s otcem, která hrála klíčovou roli v celkové vizuální koncepci klipu. Amélie se cítila jako ryba ve vodě. „Roli jsem si docela užila, byla to zábava. Imitovat tátu pro mě nebylo vůbec obtížné. Na natáčení jsem si přivezla tátův klobouk a svoji perleťovou kytaru Les Paul. Někdy mě na ní učí klasické rockové riffy,” svěřila s lehkostí, jakou by ji mohl leckterý rockový muzikant závidět. Ale přestože hudba a umění byly součástí jejího dětství, Amélie se rozhodla pro jiný životní směr. „Má hudbu ráda a myslím si, že má pro ni velký cit. Profesně si ale vybrala něco jiného a zdá se, že bude chodit na Karlovu univerzitu,“ osvětlil Robert loni v dubnu. A jak řekl, tak se také stalo, protože Amélie, která odmaturovala s vyznamenáním, skutečně na na Univerzitu Karlovu nastoupila a věnuje se studiu práv.
Princezna ze zámku
Za zmínku rozhodně stojí i prostředí, ve kterém Amélie vyrůstala. Pro většinu jejích vrstevníků je totiž jen těžko představitelné. Domovem se jí stal barokní zámek se šestadvaceti pokoji, který její otec koupil už v roce 1995 ve velmi zanedbaném stavu. „Vždycky jsem toužil vlastnit nějaký starý dům,“ svěřil se Kodym v rozhovoru pro magazín Lidových novin. Z chátrajícího archivu Akademie věd se postupem času proměnil v luxusní soukromé sídlo. Pro Amélii to znamenalo dětství odehrávající se mezi zdmi zdobenými freskami a v rozlehlých sálech, kde se psala historie. Za zmínku stojí také to, že dávno před Kodymovými obýval zámek známý generál Laudon, kterému jej věnovala císařovna Marie Terezie.