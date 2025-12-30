Když se řekne 24. září 2011, fanouškům Jitky Čvančarové se vybaví malebný Mělník a věže kostela svatých Petra a Pavla. Právě zde si tehdy třiatřicetiletá herečka a o rok mladší choreograf řekli své „ano“. O svém velkém dni později vnadná herečka podotkla: „Nemám ráda tvrzení, že svatba je jenom kus papíru. Pro mě tedy ne. Vždycky jsem brala sňatek jako závazek dvou dospělých rozumných lidí, slib, kterým stvrzují zásadní životní rozhodnutí.“
Útěk z Prahy jim zachránil manželství. Nahlédněte do rodinného přístavu Jitky Čvančarové a Petra Čadka
Jsou jedním z nejstabilnějších a zároveň nejtajemnějších párů českého showbyznysu. Herečka Jitka Čvančarová a tanečník Petr Čadek dokazují, že i pod drobnohledem médií si lze vybudovat pevné rodinné zázemí. Jaký je jejich recept na šťastné manželství a proč si své soukromí tak úzkostlivě střeží?
Ačkoliv se spekulovalo o velkolepé veselce na zámečku, realita byla mnohem komornější. Pár vsadil na absolutní soukromí a pozval jen rodinu a hrstku nejbližších přátel. Novomanželé dokázali svůj velký krok až do poslední možné chvíle udržet v naprostém utajení a svatbu do poslední chvíle nepotvrdili ani nevyvrátili. Sílu okamžiku umocňoval i fakt, že Jitka již v den obřadu nosila pod srdcem jejich první dítě – dceru Elenu Emilii. Petr Čadek si první dny v roli manžela také náramně užíval, i když společná svatební cesta musela počkat. Jen tři dny po svatbě totiž novomanžel odjel na golfový turnaj s přáteli, zatímco Jitka se připravovala na novou roli maminky.
Od stavební školy k divadelním prknům a filantropii
Jitka Čvančarová neměla k herectví přímou cestu a její začátky by málokdo hledal v umělecké sféře – vystudovala totiž střední stavební školu. Volání múz však bylo silnější, a tak v roce 2002 absolvovala muzikálové herectví na brněnské JAMU. Její kariéra v Městském divadle Brno byla raketová a přinesla jí hned několik nominací na prestižní cenu Thálie, například za role v muzikálech Svět plný andělů nebo Nana. Diváci si ji však nejvíce zamilovali díky televizním obrazovkám. Kdo by si nepamatoval Haničku z Četnických humoresek nebo sestru Markétu z Ordinace v růžové zahradě? Jitka je ale mnohem víc než jen tvář z obrazovky. Její srdce bije pro pomoc druhým. Jako vyslankyně dobré vůle UNICEF a patronka organizace Debra, pomáhající lidem s nemocí motýlích křídel, tráví Jitka mnoho času charitativní činností. „Jsem filantrop srdcem i duší. Od dětství jsem byla vychovávána, že pokud člověk může, má energii, prostředky nebo cokoliv, tak by měl pomoci. Považuju to za tu nejpřirozenější věc,“ říká herečka, která podporuje například stavbu studní v Africe. „Kdybych takový dárek dostala já, tak se rozpláču štěstím,“ přiznává s dojetím.
Petr Čadek: Mistr tance, který našel životní rytmus
Liberecký rodák Čadek se k tanci dostal úplnou náhodou – díky inzerátu, na který ho upozornila spolužačka na základní škole. Dnes je z něj mistr republiky v latinskoamerických tancích a majitel pražského tanečního studia Tančírna. Pro Petra tanec není jen práce, je to jeho vyjadřovací jazyk. „Tanec je pro mě radost, smutek, energie, umění… Prostě život! Je přeci úžasné, když pocity, nálady nebo příběhy dokážete ztvárnit pohyby svého těla,“ vysvětluje tanečník.
Rodinný přístav: Dům u lesa a dětství bez tabletů
Po narození dcery Eleny Emilie a syna Theodora Christiana se priority páru definitivně změnily. Petr Čadek se rozhodl v práci ubrat, aby mohl být se svými dětmi co nejvíce. „Nejdůležitější pro mě i mou ženu Jitku je, prožívat přítomnost, a když jsme všichni spolu. Nerad bych, aby mi dětství našich dětí uteklo mezi prsty,“ svěřil se v jednom z rozhovorů. Ideální místo pro výchovu dětí našli nedaleko Mělníka, kde si postavili dům přímo u lesa. Stavba trvala čtyři roky a výsledkem je moderní útočiště s obří zahradou a krytým bazénem, kde rodina nachází klid před ruchem velkoměsta. Právě společné výlety do přírody jsou pro ně největším relaxem. Jitka zde také může naplno realizovat svou touhu po přirozenosti. V civilu se totiž téměř nelíčí. „Moje profese vyžaduje hodně líčení. Proto mě pak v civilu nikdo nepřinutí, ani pod pohrůžkou násilí, abych se líčila. Pleť pak krásně dýchá a je taková přirozená a šťastná,“ vysvětluje svou beauty filozofii. Její tajnou zbraní jsou liftingová péče a olejové ampule, na které nedá dopustit
Život pod drobnohledem: Boj s bulvárem a drsné nevěry
Manželství Jitky a Petra nebylo vždy jen zalité sluncem, manželé se v průběhu let museli vyrovnávat s řadou spekulací. Média často rozebírala Jitčinu postavu nebo Petrovu údajnou žárlivost. Objevovaly se i titulky naznačující, že herečka si manžela „pojišťuje“ dětmi nebo že Petr pokukuje po mladších ženách. I přes všechny mediální bouře jejich vztah stále trvá, což v českém showbyznysu rozhodně není pravidlem.
Jitka si ho hýčká možná i z toho důvodu, že ještě před Petrem tvořila pár se svým hereckým kolegou Martinem Hofmannem. Do okamžiku, než na Hofmanna prasklo, že herečku podvádí s eskort dívkami. Ta tehdy šestiletý vztah bez váhání ukončila. Bývalí partneři si potom nemohli dlouhou dobu přijít na jméno.