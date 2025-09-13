Náš organismus reaguje na změny prostředí citlivěji, než si často připouštíme. Chladnější počasí, sychravé dny a časté přechody z vyhřátých místností ven znamenají zátěž pro dýchací cesty. K tomu se přidává menší množství slunečního svitu a s ním i nižší hladina vitamínu D, který hraje klíčovou roli v obranyschopnosti organismu. Zapomínat nesmíme ani na pracovní stres, ranní vstávání a rychlejší tempo, což samo o sobě oslabuje imunitu. A oslabený organismus je pro viry snadná kořist.
Reklama
Jak se na podzimní virózy připravit
Mnoho starostí si ušetříte, pokud si doma vytvoříte malou „podzimní lékárničku“. Co by v ní nemělo chybět? Hodit se vám budou bylinkové čaje, med, vitamín C a D, teploměr, kapky do nosu, léky na bolest a horečku a také dostatečná zásoba papírových kapesníků. V ledničce a spíži se zase hodí mít po ruce potraviny, které dodají pořádnou dávku vitaminů a podpoří imunitu i boj se zánětem.
Například fermentované potraviny vydrží díky přírodnímu procesu kvašení velmi dlouho a je dobré je mít po ruce celoročně, protože posilují střevní mikroflóru. Velmi oblíbené je kimchi, které lze sehnat v mnoha variacích, ale také zeleninové mixy, které působí jako malá probiotická ‚bomba‘.
Jaké potraviny pomáhají?
- Citrusové plody a bobule – pomeranče, grep, kiwi, ale i borůvky či maliny jsou nabité vitamíny a antioxidanty. Opravdovou vitaminovou bombou je pak rakytník nebo třeba šípek, který je skvělý na čaj.
- Fermentované výrobky – kefír, jogurt, kysané zelí nebo kimchi podporují střevní mikroflóru, která tvoří základ naší imunity.
- Česnek a cibule – česnek a cibule jsou cennými přírodními antibiotiky a antivirotiky, která pomáhají při prevenci i boji s nemocí.
- Zázvor a kurkuma – mají protizánětlivé účinky, zahřejí a pomáhají proti bolesti v krku.
- Med a včelí produkty – pomáhají při zánětech horních cest dýchacích, působí antibakteriálně a ulehčují vykašlávání. Tip: Zkuste generacemi prověřenou kombinaci cibulové šťávy a medu, která je skvělým a účinným pomocníkem při nachlazení a chutná i dětem.
- Tučné ryby a ořechy – cenné zdroje omega-3 mastných kyselin, které podporují činnost mozku, srdce i imunitního systému.
- Listová zelenina a luštěniny – bohaté na vitaminy, minerály a vlákninu, která prospívá trávení a celkové odolnosti.
Reklama
Co dělat, když nás skolí nachlazení
Padli jste za oběť viróze? V první řadě nepodceňujte odpočinek, protože vaše tělo potřebuje čas, aby se s infekcí vyrovnalo. Pomůže dostatek tekutin, ideálně teplých čajů s medem nebo bylinkových nálevů, a lehčí, snadno stravitelná strava. K té sklouznete zcela přirozeně – málokdo má se zvýšenou teplotou a plným nosem chuť na guláš se šesti. Naopak vyhnout byste se měli alkoholu, přejídání a snaze „přechodit to“. Stopku proto dejte po dobu nemoci také cvičení a zvýšené fyzické námaze. I když je samozřejmě těžké si brát sick days nebo volno kvůli rýmě, pro vás i pro vaše okolí to bude rozhodně lepší a pravděpodobně se vám ve výsledku zkrátí i doba léčení. Díky e-receptům můžete vyslat do lékárny členy rodiny a volně prodejné léky si jednoduše objednejte domů.
Imunitu budujeme nejen na talíři
Máte pocit, že vaše imunita dostává tak trochu na frak? Dobrá strava a kvalitní jídelníček je jen jedním z faktorů, které naši odolnost ovlivňují. Důležitý je také dostatek spánku (ruku na srdce, zvládnete osm hodin denně?), pravidelný pohyb a psychická pohoda. Právě stres totiž oslabuje obranyschopnost a dělá nás náchylnějšími k infekcím. Pokud je to možné, dopřejte si na podzim více odpočinku, zkuste mindfulness techniky nebo krátké procházky na čerstvém vzduchu. A pamatujte, že tělo má rádo pravidelnost a za dobrý jídelníček i spánek se vám odmění silnější imunitou.
Mohlo by vás zajímat
Reklama