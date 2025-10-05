Ikona počasí
Šaty, které otřásly světem: "nahá" róba Marilyn, Dianina pomsta i Kate ve svatebním

Královská svatba: Catherine Middleton si vzala prince Williama 29. dubna 2011
Královská svatba: Catherine Middleton si vzala prince Williama 29. dubna 2011
Daniela Straková
Móda není jen o látkách a střizích – je o emocích, politice a symbolech. Některé šaty se staly ikonami své doby a zapsaly se do historie natolik, že je dodnes připomínáme. Šaty Marilyn Monroe, ve kterých zpívala Happy Birthday tehdejšímu prezidentovi, nebo černé koktelky princezny Diany zná snad každý. Ale co je dělá tak výjimečnými?

Móda je mnohem víc než látky, střihy a barvy. Je to příběh, který se píše na červených kobercích, na filmových plátnech i v srdcích veřejnosti. Některé šaty se však staly něčím víc než jen oblečením – staly se ikonami, které přežily desetiletí, změnily pravidla hry a spojily se s legendami své doby.

Vzpomínáte si na průsvitnou róbu Marilyn Monroe, ve které přivítala prezidenta Kennedyho? Nebo na „šaty pomsty princezny Diany, které vyprávěly příběh síly a sebevědomí? A co růžový kostýmek Jackie Kennedy, který se navždy zapsal do americké historie? Každý z těchto modelů má svůj příběh, svůj moment slávy a svůj dopad na svět módy.

Podívejte se na šaty, které se zapsaly do dějin – od hollywoodského glamour přes královskou eleganci až po moderní provokativní styl. Přesvědčíte se, že se móda stává zrcadlem kultury, osobnosti a ikonického okamžiku. Připravte se na cestu napříč stoletím, kde každá róba vypráví svůj unikátní příběh.

1. "Nahé" šaty Marilyn Monroe, ve kterých zpívala panu prezidentovi

Průsvitný model s krystaly, který Marilyn Monroe oblékla při zpěvu „Happy Birthday prezidentu Kennedymu, se stal nejdražšími šaty prodanými na aukci. V roce 2016 je zakoupilo muzeum Ripleys Believe It or Not za 4,8 milionu dolarů. Neznamenalo to ovšem, že by byly uloženy v bezpečí a s náležitou péčí v roce 2022 je neslavně vytáhla profesionální celebrita Kim Kardashian na Met Gala, což vedlo ke značné kontroverzi a spekulacím, že se šaty zničily, což muzeum popírá.

Róba na míru navrhli a vyrobili návrháři Bob Mackie a Jean Louis. Požadavek od slavné klientky zněl jasně: ať je to něco, co by si mohla obléknout jenom Marilyn Monroe. Výsledkem byla róba tak přiléhavá, že slavnou herečku do šatů před vystoupením v Madison Square Garden museli na místě zašít. V záři reflektorů působila Monroe dojmem, že je zcela nahá, pouze pokrytá krystaly, jelikož barva róby dokonale odpovídala její pleti. Provokativní look vyvolal okamžité pozdvižení a spekulace ohledně poměru mezi herečkou a prezidentem J. F. Kennedym. Od té doby je chápán jako milník, nejen co se módy týče, ale také popkulturní historie.

