Šedesátá léta byla na historické milníky v módě mimořádně bohatá. A neobešlo by se to bez aspoň jedné zmínky o Audrey Hepburn, která je dosud zosobněním nadčasového stylu. Její status módní ikony ovšem definitivně potvrdil snímek Snídaně u Tiffanyho (1961), kde oblékla legendární černé koktejlky od Huberta de Givenchy.
Na první pohled jednoduchý koktejlový model se stal módním symbolem celé éry. Díky štíhlé siluetě, perlovému náhrdelníku a velkým slunečním brýlím vytvořila Hepburn obraz ženy, která je elegantní, sebevědomá a přitom přirozeně šarmantní. Síla modelu spočívala i v doplňcích – kromě jiného třeba ve velkém černém klobouku, černých operních rukavicích a dlouhé cigaretové špičce. Tento look patří mezi ty nejikoničtější z filmové historie i celkově z 20. století, který byl nesčetněkrát kopírován a napodobován.
Tento filmový okamžik přepsal módní pravidla – „malá černá“ už nebyla jen praktickým kouskem do šatníku, ale povýšila na ikonu ženskosti a stylu. A i když se šaty objevily jen na stříbrném plátně, jejich sláva přežila desítky let. V roce 2006 se jeden z originálů vydražil za více než 900 tisíc dolarů.
Dodnes je to model, který inspiruje návrháře i ženy po celém světě – ať už jde o gala večer, nebo o obyčejnou večeři ve městě. Audrey v něm ukázala, jaká krása se může ukrývat v jednoduchosti.