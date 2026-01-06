Mastnota vlasů nevzniká náhodou. Mazové žlázy v pokožce hlavy produkují kožní maz, který chrání kůži i vlasy před vysušením. Problém nastává, pokud se ho tvoří příliš mnoho – vlasy ztrácí lehkost a působí zplihle. Na vině mohou být genetika, hormonální změny, stres, časté mytí nebo nevhodná kosmetika. Navíc se na vlasech hromadí zbytky stylingových přípravků a nečistoty z okolního prostředí, což jejich vzhled dále zhoršuje.
Vlasy bez objemu a mastné už odpoledne? Jednoduchý krok je změní k nepoznání
Rychle se mastící vlasy patří mezi nejčastější problémy vlasové péče. Mnoho lidí má pocit, že je musí mýt téměř každý den, jinak účes ztrácí objem, působí zplihle a nevzhledně. Přitom stačí drobná změna v běžné rutině. Navíc jde o ingredienci, kterou má doma v kuchyni snad úplně každý a stojí jen pár korun.
Mastnota vlasů nevzniká náhodou. Mazové žlázy v pokožce hlavy produkují kožní maz, který chrání kůži i vlasy před vysušením. Problém nastává, pokud se ho tvoří příliš mnoho – vlasy ztrácí lehkost a působí zplihle. Na vině mohou být genetika, hormonální změny, stres, časté mytí nebo nevhodná kosmetika. Navíc se na vlasech hromadí zbytky stylingových přípravků a nečistoty z okolního prostředí, což jejich vzhled dále zhoršuje.
Jedlá soda – kuchyňský pomocník pro svěží vlasy
Jedlou sodu mnozí znají jako běžnou surovinu na pečení. Málokdo ale ví, že dokáže pomoci i při péči o vlasy. Má schopnost vázat mastnotu a odstraňovat zbytky produktů, které běžný šampon nemusí vždy zcela rozpustit. Vlasy tak působí lehčeji a nadýchaněji.
Jak ji správně použít
Do běžné dávky šamponu přidejte zhruba jednu čajovou lžičku jedlé sody. Směs v dlani jemně promíchejte a naneste na vlhké vlasy. Zaměřte se především na pokožku hlavy, kde se maz tvoří nejvíce. Nepřehánějte masírování – stačí jemné krouživé pohyby. Po krátkém působení důkladně opláchněte vlažnou vodou. Následně použijte lehký kondicionér jen do délek, aby vlasy zůstaly vláčné a neztrácely pružnost.
Pro koho je trik vhodný
Trik s přidáním jedlé sody do šamponu se hodí hlavně pro ty, kterým se vlasy rychle mastí, často sahají po stylingových přípravcích a mají pocit, že se jim na pokožce hlavy a u kořínků „vrství“ zbytky produktů. V takových případech může jedlá soda posloužit jako občasná hloubková očista a pomoci vlasům působit lehčeji a svěžeji.
Naopak pokud máte vlasy suché, barvené nebo kudrnaté, je na místě opatrnost. Jedlá soda může ještě víc zvýraznit suchost, narušit přirozenou strukturu vlasu a u citlivější pokožky vyvolat podráždění, takže v těchto případech je lepší volit šetrnější metody čištění.
Jak často ji používat
Úplně stačí, když tento doplňkový krok k mytí vlasů použijete jednou za dva až čtyři týdny. Jedlá soda by se neměla stát každodenním prostředkem. Pokud po použití zaznamenáte svědění, pnutí nebo extrémní suchost, raději postup přerušte.
Šetrnější alternativy pro každodenní péči
Pokud hledáte jemnější cestu, můžete zvážit také použití čisticích šamponů pro hloubkové mytí, peelingy určené na pokožku hlavy, a také omezení silikonových a těžkých stylingových přípravků.