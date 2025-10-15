„Chtěla jsem vlastní DNA,“ vysvětluje Jennifer Anistonová, proč neadoptovala dítě

Anistonová tak pokračuje v prolomování tabu, která se ohledně žen, jež nemají děti, stále vznáší. Už v roce 2016 napsala článek pro list The Huffington Post, ve kterém se vymezila vůči médiím, která bezdětné ženy soudí a škatulkují. „Měla jsem pocit, že to není jen pro mě, ale pro všechny ženy, které se potýkají se stejným problémem,“ napsala tehdy. „Kdo ví, jaký je důvod, proč někdo děti nemá. Těch důvodů může být mnoho a možná je to něco, o čem daný člověk prostě nechce mluvit. Je to zkrátka osobní věc každého člověka, nic víc,“ dodala ve svém článku. Nyní tak otevřela nové téma toho, že ani adopce není vhodná pro každého.