„Chtěla jsem vlastní DNA,“ vysvětluje Jennifer Anistonová, proč neadoptovala dítě

Jennifer Aniston Foto: Shutterstock
Jennifer Aniston Foto: Shutterstock
Kateřina Potyšová

Herečka Jennifer Anistonová čelila dlouhé roky tlaku veřejnosti i médií kvůli tomu, že nemá dítě. Už v minulosti promluvila o svých problémech s početím a nyní se vyjádřila k možnosti adopce.

Představitelka Rachel ze seriálu Přátelé herečka Jennifer Anistonová už před lety přiznala, že po tom stát se matkou dlouhé roky toužila. Dokonce podstoupila umělé oplodnění, ale ani tak se jí nepovedlo dítě na svět přivést. Dlouho si přitom tuto smutnou kapitolu jinak hodně veřejného života nechávala pro sebe. 

„Lidé neznali můj příběh nebo to, čím jsem si procházela posledních dvacet let ve snaze mít rodinu, protože jsem nechodila a nevyprávěla jim svá lékařská trápení. Není to ničí věc. Ale nastane bod, kdy se doslýcháte, že nemáte dítě, protože jste sobec, workoholik. Ovlivňuje mě to, jsem lidská bytost. Všichni jsme lidské bytosti. Proto jsem si řekla: ‚co to sakra je?‘ Protože jsem v té době znala spoustu žen, které se snažily mít děti, které si procházely IVF. Takže to nebylo jen o mně, ale o všech těch ženách, které se potýkají se stejným problémem,“ rozpovídala se v podcastu Armchair Expert.

Prostě to nebylo v plánu, ať už byl plán jakýkoli… je to velmi emotivní, zvláště když lékaři řeknou: To je konec. Protože v té chvíli nastane zvláštní okamžik,“ zavzpomínala na chvíli, kdy jí lékaři sdělili, že není možnost, aby přivedla na svět vlastní dítě. Mnoho jejích kolegyň v podobné situaci využilo možnost adopce. Anistonová však věděla, že tohle není cesta pro ni. „Nastal bod, kdy se to dostalo mimo mou kontrolu. Nic s tím prostě nenadělám. Když lidé říkají: ‚Ale můžeš přece adoptovat‘. Nechci adoptovat. Chci svou vlastní DNA v malém človíčku. To je jediný způsob. Ať už jsem sobec, nebo ne, chtěla jsem to tak,“ říká otevřeně. 

Anistonová tak pokračuje v prolomování tabu, která se ohledně žen, jež nemají děti, stále vznáší. Už v roce 2016 napsala článek pro list The Huffington Post, ve kterém se vymezila vůči médiím, která bezdětné ženy soudí a škatulkují. „Měla jsem pocit, že to není jen pro mě, ale pro všechny ženy, které se potýkají se stejným problémem,“ napsala tehdy. „Kdo ví, jaký je důvod, proč někdo děti nemá. Těch důvodů může být mnoho a možná je to něco, o čem daný člověk prostě nechce mluvit. Je to zkrátka osobní věc každého člověka, nic víc,“ dodala ve svém článku. Nyní tak otevřela nové téma toho, že ani adopce není vhodná pro každého. 

Zdroj: podcast Armchair Expert

