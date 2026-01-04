Přeskočit na obsah
4. 1. Diana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Toto jsou účesy, které budou vládnout roku 2026: konec žehlení a dokonalosti, ofina a francouzský bob zahrají prim

Po letech vyžehlených délek, tvrdých linií a nekonečného stylingu přichází úleva.
Po letech vyžehlených délek, tvrdých linií a nekonečného stylingu přichází úleva. Foto: Shutterstock
Po letech vyžehlených délek, tvrdých linií a nekonečného stylingu přichází úleva.
Po letech vyžehlených délek, tvrdých linií a nekonečného stylingu přichází úleva. Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po letech vyžehlených délek, tvrdých linií a nekonečného stylingu přichází úleva. Trendy účesů pro rok 2026 stojí na jedné myšlence: respektujte to, co vám příroda nadělila. V kurzu budou vzdušné dlouhé vlasy, měkčí bob, ofiny všech typů, teplé přirozené barvy i kudrliny bez boje – a hlavně účesy, které vypadají skvěle i bez hodiny před zrcadlem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Rok 2026 přináší do světa vlasů výraznou úlevu. Po letech dokonale uhlazených účesů, tvrdých linií a neustálého boje s vlastní strukturou vlasů přichází změna, která potěší většinu žen. Trendy se konečně obracejí k přirozenosti, zdraví a pohodě. Vlasy už nemají být dokonalé – mají být vaše.

Kadeřnické triky, správné načasování péče a pár chytrých účesů dokážou prodloužit svěžest vlasů o několik dní, aniž byste je museli mýt každý den.
Kadeřnické triky, správné načasování péče a pár chytrých účesů dokážou prodloužit svěžest vlasů o několik dní, aniž byste je museli mýt každý den.

Ráno umyté, večer mastné? Kadeřníci prozradili jednoduchý trik, který prodlouží svěžest vlasů o několik dní

Vlasy

Stylisté, kteří udávají směr na přehlídkových molech i sociálních sítích, se shodují: budoucnost patří účesům, které respektují přirozenou texturu, nevyžadují hodiny stylingu a dodávají sebevědomí bez zbytečné námahy. Pokud přemýšlíte o změně účesu, rok 2026 je ideální chvílí přestat se svými vlasy bojovat a začít jim naslouchat.

Předchozí
123458
Pokračovat

Dlouhé vlasy bez dokonalosti

Dlouhé vlasy zůstávají v kurzu, ale v úplně jiném pojetí než dřív. Zapomeňte na dokonale vyfoukané prameny a tvrdý lak. Trendem jsou volně splývající vlasy s lehkým pohybem, přirozeným objemem a nenuceným „rozcuchaným dojmem. Vlasy mají působit zdravě, leskle a živě – jako byste se probudila a vyšla z domu.

Beautiful,Happy,Brunette,With,The,Big,Smile,Holding,Her,Beautiful
Foto: Shutterstock
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama