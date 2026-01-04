Rok 2026 přináší do světa vlasů výraznou úlevu. Po letech dokonale uhlazených účesů, tvrdých linií a neustálého boje s vlastní strukturou vlasů přichází změna, která potěší většinu žen. Trendy se konečně obracejí k přirozenosti, zdraví a pohodě. Vlasy už nemají být dokonalé – mají být vaše.
Toto jsou účesy, které budou vládnout roku 2026: konec žehlení a dokonalosti, ofina a francouzský bob zahrají prim
Po letech vyžehlených délek, tvrdých linií a nekonečného stylingu přichází úleva. Trendy účesů pro rok 2026 stojí na jedné myšlence: respektujte to, co vám příroda nadělila. V kurzu budou vzdušné dlouhé vlasy, měkčí bob, ofiny všech typů, teplé přirozené barvy i kudrliny bez boje – a hlavně účesy, které vypadají skvěle i bez hodiny před zrcadlem.
Stylisté, kteří udávají směr na přehlídkových molech i sociálních sítích, se shodují: budoucnost patří účesům, které respektují přirozenou texturu, nevyžadují hodiny stylingu a dodávají sebevědomí bez zbytečné námahy. Pokud přemýšlíte o změně účesu, rok 2026 je ideální chvílí přestat se svými vlasy bojovat a začít jim naslouchat.
Dlouhé vlasy bez dokonalosti
Dlouhé vlasy zůstávají v kurzu, ale v úplně jiném pojetí než dřív. Zapomeňte na dokonale vyfoukané prameny a tvrdý lak. Trendem jsou volně splývající vlasy s lehkým pohybem, přirozeným objemem a nenuceným „rozcuchaným“ dojmem. Vlasy mají působit zdravě, leskle a živě – jako byste se probudila a vyšla z domu.
Dlouhé vlasy bez dokonalosti
Bob v měkčí, francouzské verzi
Bob je stálicí, ale v roce 2026 ztrácí svou přísnost. Nová podoba je lehčí, vrstvenější a lichotivější k obličeji. Takzvaný francouzský bob působí elegantně, ale ne vyumělkovaně. Je ideální pro ženy, které chtějí stylový účes, ale neplánují trávit každé ráno tři čtvrtě hodiny před zrcadlem.
FruFru - Ofina hlásí comeback
Ofiny se vracejí ve velkém – od jemných záclonových až po výraznější krátké varianty. Správně zvolená ofina dokáže obličej omladit, zjemnit rysy a dodat účesu nový rozměr. Navíc je to nejjednodušší způsob, jak změnit vzhled bez radikálního střihu.
Barvy: návrat k přirozeným tónům
Rok 2026 přeje teplým a přirozeným barvám. Místo extrémního zesvětlování přichází medové, karamelové, čokoládové a jemně zlatavé odstíny. Balayage zůstává, ale v mnohem subtilnější podobě – cílem je hloubka, lesk a dojem, že barva je „vaše“, jen o trochu hezčí.
Pixie střih, který je ženský
Krátké vlasy nezmizely, jen změnily náladu. Nový pixie střih je měkký, vrstvený a hravý. Už nepůsobí chlapecky, ale naopak velmi žensky a sebevědomě. Je ideální pro ženy, které chtějí praktičnost, ale nechtějí se vzdát elegance.
Kudrliny konečně bez žehličky
Kudrnaté a vlnité vlasy se v roce 2026 definitivně přestávají „krotit“. Přirozená textura se stává hlavní předností. Vlny, objem i lehké krepatění jsou vítané – klíčem je hydratace, kvalitní péče a produkty, které kudrliny podpoří, ne potlačí.
Objem ano, ale nenápadně
Objem od kořínků se vrací, ovšem bez přehnaného tužení. Stačí dobrý střih, správné fénování a lehký objemový přípravek. Cílem je vzdušnost a pohyb, ne „helma“ na hlavě.
Pro koho jsou trendy účesů 2026?
Pro všechny ženy, které už nechtějí se svými vlasy bojovat. Pro ty, které nemají čas na složitý styling, ale chtějí se cítit krásně. Pro maminky, pracovně vytížené ženy, teenagerky i ty, které hledají nový začátek. Rok 2026 připomíná, že někdy je tím nejlepším stylingovým trikem ten, který vynecháte. Dopřejte vlasům volnost, sobě čas – a možná zjistíte, že méně úsilí znamená víc krásy. Vlasy by měly sloužit vám, ne vy jim. A právě v tom je letos největší trend.