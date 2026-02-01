Přeskočit na obsah
1. 2. Hynek
Bohatá a lesklá hříva za pár minut: Tento jednoduchý rituál stačí praktikovat dvakrát měsíčně

Vlasový peeling
Vlasový peeling
Vlasový peeling
Vlasový peelingFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Vlasy jsou pro mnoho z nás výrazem zdraví i sebepojetí — chtěly bychom je mít lesklé, silné a plné života. Kromě šamponů, kondicionérů a olejů dnes ale existují i nenáročné minirituály, které mohou péči o korunu krásy povýšit. Jedním z nich je pravidelný peeling pokožky hlavy, který dokáže povzbudit vlasové kořínky a dodat vlasům zbrusu nový elán a drive.

Podobně jako u těla nebo obličeje i vlasová pokožka časem ztrácí schopnost sama se čistit. Na jejím povrchu se hromadí odumřelé buňky, přebytečný maz, zbytky stylingových přípravků i nečistoty z okolního prostředí. Pokud se tyto vrstvy usadí, mohou zpomalit růst nových vlasů a oslabené kořínky pak ztrácet oporu. Pravidelná exfoliace tedy pomáhá zmírnit tyto překážky a hezky připravit pokožku na další péči a výživu.

Jak na to?

Vyberte si peeling určený přímo pro vlasovou pokožku — ideálně s jemnou exfoliační složkou (např. kyselinou salicylovou). Krátce před mytím ho naneste rovnoměrně na suchou nebo vlhkou pokožku a pomocí konečků prstů si dopřejte intenzivní, ale jemnou masáž. Masáž sama o sobě rovněž povzbudí prokrvení pokožky. Nakonec peeling důkladně smyjte vlažnou vodou. Po exfoliaci pokračujte běžnou rutinou — šampon, kondicionér a případně maska.

Vlasový peeling
Vlasový peeling dokonale vyčistí pokožku hlavy.
Foto: Shutterstock
Jak často exfoliovat?

I když může být úžasné pocítit efekt čisté a prokrvené pokožky, platí zde pravidlo, že méně je více. Příliš časté peelingy mohou podráždit citlivou pokožku hlavy. Většině typů vlasů stačí peeling jednou týdně; skutečně citlivá pokožka ocení interval jednou za dva týdny.

Vlasový peeling může být příjemným rituálem.
Vlasový peeling může být příjemným rituálem.
Foto: Shutterstock

Pohoda s hřebenem

Peeling ale není jediný způsob, jak podpořit cirkulaci krve a zdraví pokožky. Výborným doplňkem je masáž pomocí kvalitního hřebenu. Během večerní pohody nebo při sledování seriálu jemně veďte hřeben po vlasové pokožce krouživými pohyby — ideálně od čela směrem k temeni. Tato jednoduchá technika povzbudí krevní oběh, uvolní napětí a může dodat vlasům vitalitu. A klidně si při tom pomozte i oblíbeným vlasovým olejem pro ještě příjemnější pocit.

Vlasový peeling
Masážní pomůcky určené k péči o pokožku hlavy.
Foto: Shutterstock

VIDEO: Částice plastů se uvolňují z kosmetiky i syntetického oblečení, jsou jich plné oceány, upozorňuje Jan Freidinger z hnutí Greenpeace

Video: Emma Smetana

