Podobně jako u těla nebo obličeje i vlasová pokožka časem ztrácí schopnost sama se čistit. Na jejím povrchu se hromadí odumřelé buňky, přebytečný maz, zbytky stylingových přípravků i nečistoty z okolního prostředí. Pokud se tyto vrstvy usadí, mohou zpomalit růst nových vlasů a oslabené kořínky pak ztrácet oporu. Pravidelná exfoliace tedy pomáhá zmírnit tyto překážky a hezky připravit pokožku na další péči a výživu.
Bohatá a lesklá hříva za pár minut: Tento jednoduchý rituál stačí praktikovat dvakrát měsíčně
Vlasy jsou pro mnoho z nás výrazem zdraví i sebepojetí — chtěly bychom je mít lesklé, silné a plné života. Kromě šamponů, kondicionérů a olejů dnes ale existují i nenáročné minirituály, které mohou péči o korunu krásy povýšit. Jedním z nich je pravidelný peeling pokožky hlavy, který dokáže povzbudit vlasové kořínky a dodat vlasům zbrusu nový elán a drive.
Jak na to?
Vyberte si peeling určený přímo pro vlasovou pokožku — ideálně s jemnou exfoliační složkou (např. kyselinou salicylovou). Krátce před mytím ho naneste rovnoměrně na suchou nebo vlhkou pokožku a pomocí konečků prstů si dopřejte intenzivní, ale jemnou masáž. Masáž sama o sobě rovněž povzbudí prokrvení pokožky. Nakonec peeling důkladně smyjte vlažnou vodou. Po exfoliaci pokračujte běžnou rutinou — šampon, kondicionér a případně maska.
Pohoda s hřebenem
Peeling ale není jediný způsob, jak podpořit cirkulaci krve a zdraví pokožky. Výborným doplňkem je masáž pomocí kvalitního hřebenu. Během večerní pohody nebo při sledování seriálu jemně veďte hřeben po vlasové pokožce krouživými pohyby — ideálně od čela směrem k temeni. Tato jednoduchá technika povzbudí krevní oběh, uvolní napětí a může dodat vlasům vitalitu. A klidně si při tom pomozte i oblíbeným vlasovým olejem pro ještě příjemnější pocit.