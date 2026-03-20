Přeskočit na obsah
20. 3. Světlana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Sůl nad drahé šampony? Jednoduchý trik Korejek slibuje husté a silné vlasy za pár minut

Sůl místo drahých šamponů? Korejky přísahají na jednoduchý trik pro hustší vlasy
Sůl místo drahých šamponů? Korejky přísahají na jednoduchý trik pro hustší vlasyFoto: Shutterstock
Sůl místo drahých šamponů? Korejky přísahají na jednoduchý trik pro hustší vlasy
Sůl místo drahých šamponů? Korejky přísahají na jednoduchý trik pro hustší vlasyFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Když se mluví o tajemství krásných vlasů, většina z nás si představí drahou kosmetiku, séra nebo profesionální procedury. Přitom v mnoha zemích světa existují jednoduché domácí metody, které ženy používají po generace. Jednou z nich je překvapivě obyčejná sůl. Právě tento nenápadný kuchyňský pomocník může podle některých odborníků pomoci zlepšit stav pokožky hlavy – a tím i kvalitu vlasů.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Základem bohaté hřívy je pokožka hlavy. Pokud je zanesená zbytky stylingových přípravků, přebytečným mazem nebo odumřelými buňkami, vlasové folikuly nemají ideální podmínky pro růst. Sůl v tomto případě funguje jako přirozený peeling. Jemné krystalky při masáži pomáhají odstranit nečistoty z pokožky hlavy a zároveň stimulují krevní oběh. Lepší prokrvení pak znamená, že ke kořínkům vlasů se dostává více kyslíku a živin – a právě to je důležité pro silnější a zdravější vlasy.

Minerální „koktejl pro pokožku hlavy

Mořská sůl navíc obsahuje řadu minerálů, například hořčík, vápník nebo zinek. Ty jsou známé tím, že mohou podporovat zdravou pokožku a pomáhají udržovat rovnováhu tvorby kožního mazu. Výsledkem může být svěžejší pokožka hlavy a vlasy, které se méně mastí. Právě proto se solné peelingy dnes objevují i v profesionální vlasové kosmetice.

Sůl na vlasy
Sůl je skutečně mocný pomocník, a to i v péči o pokožku hlavy.
Foto: Shutterstock
Reklama

Pomocník proti lupům

Dalším důvodem, proč se sůl v domácí péči o vlasy objevuje tak často, je její schopnost uvolňovat odumřelou kůži. Jemná masáž pomáhá odstranit šupinky a zároveň absorbuje přebytečný maz, který může vznik lupů zhoršovat. Vlasy pak působí lehčí, čistější a déle si zachovají svěží vzhled.

Jak sůl používat správně

Pokud chcete tento jednoduchý trik vyzkoušet, stačí opravdu málo. Malé množství jemné mořské soli se nanese na vlhkou pokožku hlavy a několik minut se velmi jemně masíruje. Poté vlasy umyjte běžným šamponem. Důležité je ale nepřehánět to s frekvencí. Odborníci doporučují solný peeling maximálně jednou týdně. Příliš časté používání by totiž mohlo pokožku naopak vysušit.

Jednoduché triky někdy fungují nejlépe

Péče o vlasy zkrátka nemusí být vždy složitá ani drahá. Někdy může pomoci i jednoduchý domácí postup, který používají ženy už desítky let a předávají si jej z generace na generaci. A pokud máte pocit, že vaše vlasy potřebují „nový začátek, může být právě tento solný peeling pokožky hlavy překvapivě dobrým prvním krokem.

VIDEO: Ve 20 letech je ještě na botox brzo, říká lékařka Petra Moravcová

"Ve 20 letech je na botox ještě brzo," říká lékařka Petra Moravcová k trendu vyhlazování vrásek u mladých žen. Vliv na to podle ní mají sociální sítě. | Video: Michaela Lišková

Zdroje: mapleholistics.comtheglossylocks.comlittlewonderland.nlhealthline.com, PubMed

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama