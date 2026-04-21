Moderní péče o vlasy se přesouvá od pouhého mechanického čištění k vědecky podložené obnově. Rostlinná dermo-botanika Yves Rocher využívá přesně takové vlastnosti rostlin, aby vlasům dodala to, co je jim biologicky nejbližší. Díky unikátnímu spojení artyčoku a pšeničného keratinu už tedy nemusíte volit mezi přírodním složením a viditelným výsledkem – tato technologická inovace cíleně opravuje mikropoškození a navrací vlasům jejich vnitřní sílu.
Máte 5 sekund? Objevte expresní trik, který vrátí poškozeným vlasům lesk a sílu jako po návštěvě salonu
Duben je v kalendáři krásy měsícem nových začátků. To platí i pro vlasy, které bývají po zimě unavené a bez života. Než však sáhnete po radikálním řešení v podobě nůžek, dopřejte jim sílu rostlinné dermo-kosmetiky. Značka Yves Rocher totiž přichází s inovovanou regenerační řadou, která díky unikátnímu komplexu látek slibuje malý zázrak: napravit až 2 roky poškození vlasů během jediného použití.
Architektura vlasu: Proč se lesk mění v „chemlon“?
Abychom
pochopili, jak vlasy zachránit, musíme nahlédnout pod mikroskop.
Vlas je z 90 % tvořen keratinem – bílkovinou, která mu dává
pevnost, pružnost a odolnost. Tato struktura je uspořádána do
dvou úrovní. Povrch, zvaný kutikula, je tvořen překrývajícími
se šupinami, které fungují jako brnění. Uvnitř se nachází
kortex, hustá síť vláken zodpovědná za vnitřní sílu. Problém
nastává, když vlivem stylingu, barvení nebo UV záření toto
„brnění“ povolí. Šupiny se nadzvednou, degradují a přestanou
chránit jádro. Vlas se stává porézním, vznikají v něm
mikropoškození a výsledkem je matný vzhled a lámavost. Inovovaná
regenerační řada od Yves Rocher (Repair) však přichází s
revolučním zjištěním: vlasům nemusíme dodávat cizorodé
látky, stačí jim dodat to, co je jim biologicky nejbližší.
Artyčok: Nečekaný bodyguard vašeho keratinu
Když se řekne artyčok, většina z nás si představí gurmánskou delikatesu. Pro botaniky z Yves Rocher, kteří již 65 let studují inteligenci rostlin, je však artyčok (Cynara) mistrovským dílem ochrany. Všimněte si jeho struktury – jádro rostliny je chráněno vrstvami pevných, překrývajících se listů bohatých na antioxidanty. Tato přirozená strategie ochrany je nápadně podobná struktuře lidského vlasu.
Expertní tým v Bretani se zaměřil na listy nejblíže stonku, které jsou nejkoncentrovanější na aktivní složky. Pomocí patentovaného tri-parametrického eko-extrakčního procesu, který kombinuje přesnou teplotu, tlak a ultrazvuk, dokážou rozbít pevné buněčné stěny rostliny bez použití agresivní chemie. Výsledkem je fytoextrakt s vysokou koncentrací antioxidačních polyfenolů, které prokazatelně chrání keratin uvnitř vlasového vlákna. Testy ukazují, že tato péče poskytuje až 83% ochranu povrchu vlasu a 69% ochranu jeho hluboké struktury.
Rostlinný
keratin: „Biologická náplast“ z pšenice
Druhým pilířem této dermo-botanické inovace je rostlinný keratin. Na rozdíl od živočišných derivátů, které se v kosmetice často používají, vsadila tato řada na molekulu odvozenou z pšenice. Její komplex 6 esenciálních aminokyselin je svou strukturou téměř identický s přirozeným keratinem v našich vlasech. Díky této podobnosti má rostlinný keratin k vlasu obrovskou afinitu. Doslova se tedy na poškozená místa „přilepí“ a vytvoří na nich neviditelnou, ale pevnou náplast. Výsledky jsou fascinující! Přístrojové testy potvrdily, že kombinace artyčoku a rostlinného keratinu dokáže napravit až 2 roky poškození během jednoho jediného použití. Vaše vlasy tak nejsou jen „obalené“ silikony pro efekt, ale jsou skutečně regenerované zevnitř.
Smyslový luxus: Vůně, kterou si zapamatujete
Péče
o sebe by však neměla být jen pouhým technickým úkonem, ale
voňavým rituálem, na který se budete celý den těšit.
Regenerační řada byla proto navržena tak, aby přinášela
intenzivní smyslový zážitek. Zapomeňte na těžké chemické
parfemace. Tato řada vás zahalí do návykové ambrově-květinové
vůně, která byla sestavena s elegancí luxusního parfému.
- Hlava: Svěží bergamot a jemná frézie
- Srdce: Elegantní kamélie a exotický květ frangipani
- Základ: Hřejivá vanilka, která na vlasech zanechává pudrovou, konejšivou stopu
V
kombinaci se sametovými texturami krémů a hedvábnými séry se
tak vaše ranní sprcha promění v soukromé lázně uprostřed
rozkvetlé Bretaně.
Udržitelná krása bez kompromisů
Yves Rocher se netituluje jako přírodní kosmetika, ale jako kosmetika rostlinná. Tento dermo-botanický přístup staví na tom, že produkty sice obsahují vysoké procento přírodních složek (u nové regenerační řady je to 94 % až 98 %), avšak dovoluje kombinovat sílu přírody s vědeckou precizností tak, aby byla zajištěna maximální stabilita receptury a prokazatelný účinek.
Jedinečná péče ke znovuzrození vaší hřívy
Aby byla
péče o poškozené vlasy skutečně komplexní, nabízí inovovaná
řada Repair celkem 6 produktů, které se postarají o vlasy od
kořínků až po konečky:
- Regenerační šampon: Sametový krém, který šetrně čistí a posiluje. Spotřebitelské testy ukazují, že již po prvním použití uvádí 94 % žen, že jsou jejich vlasy jemné a čisté, aniž by byly jakkoliv zatížené.
- Regenerační kondicionér: Usnadňuje rozčesávání a činí vlasy až 79x silnějšími. Navíc přináší 99% snížení lámavosti již po prvním použití.
- Regenerační maska: Intenzivní kúra pro hloubkovou výživu délek a konečků. Výsledky jsou viditelné velmi rychle – po 2 týdnech používání uvádí 96 % žen lesklejší vlasy.
- Uhlazující balzám: Ideální pro kontrolu krepatění a snadnější úpravu nepoddajných vlasů. Již po prvním použití uvádí 92 % žen, že jsou jejich vlasy hedvábnější.
- Expresní regenerační tekutá péče: Tato ultra-lehká tekutina dokáže vlasy obnovit během pouhých 5 sekund. Po prvním použití vypadají vlasy u 82 % žen zdravěji.
- Regenerační sérum s tepelnou ochranou: Nezbytný štít účinný až do 230 °C. Kromě termoochrany se toto sérum zaměřuje na poškozená místa a zajišťuje 92% snížení výskytu roztřepených konečků.
Dva hrdinové, které vaše koupelna (zatím) postrádá
Ačkoliv
řada obsahuje celkem 6 produktů pro komplexní rituál, dva z nich
jsou naprostým „game-changerem“ v moderní vlasové rutině:
- Regenerační sérum s tepelnou ochranou: Pokud si vlasy foukáte, žehlíte nebo kulmujete, toto sérum je vaším nejlepším spojencem. Má recepturu dvakrát koncentrovanější na keratin a poskytuje ochranu před teplem až do 230 °C. Nejenže brání lámavosti, ale díky své textuře vlasy uhlazuje a zabraňuje krepatění, aniž by je zatěžovalo.
- Expresní regenerační tekutá péče: Toto je produkt pro ty, co stále spěchají. Má ultra-lehkou, zlatavou texturu, která se nanáší na mokré vlasy před posledním opláchnutím. Stačí jí pouhých 5 sekund působení. Okamžitě vlasy rozčesává, zvyšuje jejich lesk a obaluje je ochranným filmem.
Krása
se zodpovědností: Green Impact Index
Yves Rocher nehledí jen na krásu vašich vlasů, ale i na budoucnost planety. Jako jedna ze zakládajících značek zavedla Green Impact Index, který transparentně hodnotí dopad produktů na životní prostředí na stupnici od A do E. Skvělou zprávou je, že Regenerační šampon i sérum získaly nejvyšší hodnocení A. „Použití artyčoku v naší regenerační řadě představuje skutečně efektivní přístup: díky využití listů artyčoku, které nejsou prodávány v agropotravinářském průmyslu, přeměňujeme organický odpad na cenný zdroj. Tento přístup nám umožňuje nejen znovu využít suroviny pocházející z místního ekologického zemědělství, ale také zvýšit účinnost našich receptur díky mimořádné přírodní složce,“ vysvětluje ekologickou filozofii Alexandra Ferré, ředitelka pro dopad na životní prostředí a CSR.