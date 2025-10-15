15. 10. Tereza
Lesklé vlasy, klidná mysl i silné srdce. Co dokáže pár kapek rybího tuku denně?

Foto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Nedaly na něj dopustit už naše babičky. Jeho účinky na naše zdraví jsou opravdu široké a hravě strčí do kapsy i moderní vitaminové doplňky. Proč bychom se k němu měli vrátit? Na legendární zápach se dnes už vymlouvat nemůžeme.

Možná také chováte trauma z toho, jak vás rodiče pronásledují se lžičkou páchnoucího tuku. V dětství jsme si mysleli, že je to to nejhorší, co nás mohlo postihnout. Jenže rybí tuk není jen nechutná vzpomínka je to jeden z největších pokladů pro zdraví, krásu i duševní pohodu. A dobrá zpráva je, že nepříjemný pach už u jeho polykání nemusíme řešit.

Slabá imunita v zimě
Slabá imunita v zimě

Imunita je teď nejvíc ohrožená. Jak ji posílit a zůstat fit až do zimy

Péče o zdraví

Ten přímo legendární zápach má ovšem důvod. Může za něj oxidace zdravých tuků, které reagují s kyslíkem. Naštěstí moderní kapsle nebo ochucené oleje už s tím dávno zatočily a nyní si můžeme užívat výhod rybího tuku, aniž bychom u toho krčili nosy. 

Omega-3 mastné kyseliny: tajemství zdravého srdce i mozku

Rybí tuk, nejčastěji získávaný z tresčích jater nebo tučných ryb, jako jsou losos, makrela či sardinky, je doslova pokladnicí zdraví. Hlavními hrdiny jsou omega-3 mastné kyseliny, a to konkrétně EPA a DHA, které tělu přinášejí celou řadu benefitů. Tyto dvě látky jsou biologicky nejaktivnější podporují zdravé srdce, udržují mozek ve formě a mají silný protizánětlivý účinek.

Lepší pleť, vlasy i nálada

Rybí olej ale není jen o zdravých tucích, nabízí mnohem víc. Je i skvělým zdrojem vitaminů rozpustných v tucích. Vitamin D je tak trochu superhrdina: podporuje imunitu, pomáhá udržovat pevné kosti, a dokonce ovlivňuje náladu, takže deštivé dny vás nebudou tolik deptat. A vedle něj je tady i vitamin A, který si poradí s očima, pletí i obranyschopností těla. V tresčím oleji je ho nejvíc, ale samozřejmě jej obsahují i další rybí tuky. Společně tyto vitaminy dělají z rybího tuku zdravím napěchovaný balíček, který nás podpoří zevnitř a jeho účinky se odrazí i navenek. Nejvíc je vidět na pleti, vlasech a náladě.

Výhody a účinky rybího oleje

Pár kapek rybího tuku denně může být malý každodenní zázrak pro tělo i mysl. Srdce je spokojenější, krevní tlak se díky němu drží na uzdě a triglyceridy jdou dolů. Vaše cévy vás za tento denní rituál budou milovat, ale mozek také. Díky DHA a EPA je paměť ostřejší, zlepší se soustředění a nálada se udrží nahoře jen díky přírodním tukům z ryb.

Rybí tuk se ale nepostará jen o vnitřní pohodu. Díky vitaminu A a DHA se zlepší i pleť, vlasy a nehty. Vlasy budou lesklejší, pleť zdravější a nehty pevnější. Jsou to možná detaily, ale i ty můžou udělat velký rozdíl. Nemluvě o zlepšení očí  DHA podporuje sítnici, takže i dlouhé hodiny u počítače budou snesitelnější a svět bude vypadat ostřeji. Moderní kapsle a ochucené varianty vyřešily už i největší problém rybího tuku, tak proč do tohoto pokladu našich babiček neinvestovat? Odměnou bude větší pohoda, krása a zdraví.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.govjamanetwork.com

