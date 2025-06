Větší paže? Žádný problém! Elegantní triky, jak je decentně zakrýt a cítit se skvěle

Větší paže bývají častým „choulostivým“ místem, které nás dokáže znejistit i v jinak skvělém outfitu. Není to otázka věku ani velikosti – jednoduše někdy cítíme, že odhalené paže nepůsobí tak, jak bychom si přály. Výsledkem je pak zbytečné omezování se: vynecháváme letní šaty, vyhýbáme se topům bez rukávů, nevíme, co si vzít do společnosti, když je venku teplo, ale my nechceme nosit sako. A přitom to vůbec nemusí být tak složité.