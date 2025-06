Jednoduché, až nudné šaty naprosto ovládly TikTok. Co je na nich tak výjimečného?

Lululemon možná v Česku ještě není jméno, které by na první dobrou evokovalo módu. V Kanadě, odkud značka pochází, a v USA už ale dávno patří mezi elitu sportovní módy – především díky ikonickým legínám, které si zamilovaly ženy napříč generacemi i tělesnými typy.

Nyní se Lululemon dostává do centra pozornosti i mimo svět aktivního životního stylu – a to díky kousku, který by na první pohled mohl působit až překvapivě jednoduše. Dlouhá splývavá sukně z příjemného, pružného materiálu s delším živůtkem, který lze natáhnout přes hrudník a nosit jako šaty, nebo ho naopak shrnout do pasu a proměnit model v ležérní sukni.

Nejspíš už jste podobný model viděla, nebo jej i máte přímo v šatníku. Jenže internet někdy vezme ten nejobyčejnější nápad, přidá trochu virální magie – a rázem je z něj největší letní hit, který musejí mít všichni.

Více se dozvíte v galerii.