Zapomeňte na polyester, vrstvy a těsné střihy. Letní pracovní outfit, který přežije i v kanceláři bez klimatizace, musí být vzdušný, ale stále reprezentativní. A ano – dá se to zvládnout i bez potoků potu a nutnosti převléct se hned po obědě.
Co funguje, když kancelář připomíná saunu?
Volné kalhoty a lehká halenka
Kombinace, která nikdy nezklame. Volné, třeba lněné kalhoty s vyšším pasem a jednoduchá viskózová halenka s krátkým rukávem nebo stojáčkem vypadají upraveně, ale tělo v nich může dýchat. Vyhýbejte se zbytečným límečkům a vrstvám, vsaďte spíš na čisté linie.
Midi košilové šaty s páskem
Jeden z nejspolehlivějších pracovních outfitů na léto. Vyberte model z bavlny nebo lnu, ideálně s páskem, který zvýrazní pas, ale neškrtí. Šaty působí formálně, ale díky délce a materiálu zvládnou i odpolední dusno.
Culottes a hladké tričko nebo top bez rukávů
Široké kalhoty do půli lýtek vypadají moderně a díky vzdušnosti nezpůsobí přehřátí. S jednoduchým topem z kvalitní bavlny nebo tencelu (neprůhledný, bez potisků) vytvoříte minimalistický, ale stylový celek.
Midi sukně s rozparkem a strukturovaný top
Sukně v midi délce (klidně s decentním rozparkem pro lepší pohyb i větrání) se hodí k hladkému topu nebo lněné halence. Vyhněte se ultra přiléhavým střihům – i kancelářský outfit
může být trochu hravý.
Monochromatický komplet
Jemný monochrom (třeba slonová kost, světle modrá, šalvějová zelená) působí vždy elegantně. Pokud navíc zvolíte volnější kalhoty a top ze stejného materiálu, bude outfit působit jako drahý kostým – i když se budete cítit jako v pyžamu.
Malé triky, velký efekt
Boty: Zavřené baleríny nebo stylové sandály s pevnou podrážkou a decentním páskem – žádné žabky ani kancelářové pantofle.
Vlasový styling: Lehký drdol nebo spona pomůže odhalit krk a zamezí přehřátí.
Barvy: Světlé odstíny odrážejí slunce i stres – černá se dá nosit, ale spíš jen ve formě doplňku.
Materiály: Bavlna, len, viskóza, tencel – sází na ně i návrháři. Uměliny si nechte na klimatizované večírky.