Tři opasky najednou a stylový chaos. Jak dopadla přehlídka „módního kata“ Vaňka?

Celodenní módní událost se uskutečnila v sobotu 17. května v nákupním centru Palladium v Praze a přilákala přes 40 tisíc návštěvníků – a to navzdory nabitému víkendovému programu v metropoli. Akce spojila módu, krásu i zábavu a potvrdila, že styl má v srdci města pevné místo.

Program byl skutečně nabitý: módní přehlídky s komentářem samotného Filipa Vaňka, živé natáčení oblíbeného pořadu Fashion Boss, beauty poradenství od profesionálů pro všechny milovnice líčení a stylu, energické hudební vystoupení zpěvačky Zey a soutěže o atraktivní ceny. Celým dnem provázela charismatická moderátorka Zorka Hejdová, která zazářila ve špercích české klenotnické značky s sedmdesátiletou tradicí.

Značnou pozornost si zaslouží i vizuální stránka celé akce – Filip Vaněk totiž aktuálně spolupracuje s nákupním centrem Palladium na dlouhodobé kampani, jejíž styling vzniká pod jeho vedením a objektivem fotografky Petry Ficové. Série stylových looků bude během roku pokračovat a měnit se podle sezony – léto, podzim i zima slibují další inspiraci.

Ale zpět na přehlídkové molo – co se povedlo, co zaujalo a kde už možná přece jen došla hranice „stylu bez limitů“ příliš daleko? Podívejte se do galerie.