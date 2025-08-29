Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Poslední závan léta, velkolepé róby i "diva" momenty. Do Benátek dorazil Hollywood

FF Benátky 2025
FF Benátky 2025: Amal a George ClooneyFoto: Reuters
FF Benátky 2025
FF Benátky 2025: Amal a George ClooneyFoto: Reuters
Prohlédnout grafiku
Daniela Straková
Daniela Straková

Na filmový festival v Benátkách dorazily hollywoodské celebrity a přinesly několik pozoruhodných módních momentů. Hvězdou včerejšího večera se paradoxně stala ne-herečka Amal Clooney, která okouzlila v cyklámenové róbě s majestátní balonovou vlečkou.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Na Benátském filmovém festivalu 2025 zazářila Amal Clooney po boku manžela George Clooneyho a její cyklámenová róba s dramatickou balonovou vlečkou okamžitě upoutala všechny objektivy. Asymetrický střih, látkové knoflíky a precizně střižený korzet vytvářely harmonickou a zároveň výraznou siluetu, která z ní udělala nepopiratelnou hvězdu večera. Zlaté sandály a ladící kabelka pak jen dokreslily majestátní dojem celého looku.

Kdo další zazářil a komu se mohlo po módní stránce v Benátkách dařit lépe? Dozvíte se v galerii.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama