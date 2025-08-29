Na Benátském filmovém festivalu 2025 zazářila Amal Clooney po boku manžela George Clooneyho a její cyklámenová róba s dramatickou balonovou vlečkou okamžitě upoutala všechny objektivy. Asymetrický střih, látkové knoflíky a precizně střižený korzet vytvářely harmonickou a zároveň výraznou siluetu, která z ní udělala nepopiratelnou hvězdu večera. Zlaté sandály a ladící kabelka pak jen dokreslily majestátní dojem celého looku.
Kdo další zazářil a komu se mohlo po módní stránce v Benátkách dařit lépe? Dozvíte se v galerii.