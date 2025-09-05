Pokusy o steampunk, ale hlavně pohodlně. Jak se oblékli slavní na Cirque du Soleil?

Velkolepá premiéra show Kurios: Kabinet kuriozit od Cirque du Soleil přilákala 4. září na Letenskou pláň nejen špičkové akrobaty, ale i řadu českých osobností. Představení samo je výpravná podívaná plná fantazie, cirkusové poetiky a steampunku – tedy stylu, který kombinuje viktoriánskou eleganci s industriálními detaily. Na červeném koberci však hosté zvolili spíš casual a pohodlný přístup, občas doplněný o drobný náznak fantazie.
Hosté na červeném koberci zvolili přístup spíš casual a pohodlný, ale i tak se tu a tam objevily zajímavé prvky, které stojí za zmínku. A pokud se chystáte na Cirque du Soleil také, možná se jimi můžete inspirovat.
Podívejte se do galerie.