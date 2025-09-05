Ikona počasí
Pokusy o steampunk, ale hlavně pohodlně. Jak se oblékli slavní na Cirque du Soleil?

Anna Geislerová
Anna GeislerováFoto: Václav Hodina
Anna Geislerová
Anna GeislerováFoto: Václav Hodina
Daniela Straková
Daniela Straková

Velkolepá premiéra show Kurios: Kabinet kuriozit od Cirque du Soleil přivedla 4. září na Letnou nejen špičkové akrobaty, ale i řadu českých osobností. Představení samotné je výpravná podívaná plná fantazie, cirkusové poetiky a steampunku – tedy stylu, který kombinuje viktoriánskou eleganci s industriálními detaily. Nechal se tím někdo inspirovat nebo ani ne?

Hosté na červeném koberci zvolili přístup spíš casual a pohodlný, ale i tak se tu a tam objevily zajímavé prvky, které stojí za zmínku. A pokud se chystáte na Cirque du Soleil také, možná se jimi můžete inspirovat.

Podívejte se do galerie.

