Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Podzimní péče o pleť: jak jí po létě dopřát a připravit ji na chladnější období

Žena v posteli
Žena v posteliFoto: Shutterstock
Žena v posteli
Žena v posteliFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Léto je za námi – slunce, moře, festivaly a zahradní grilování zanechaly na naší pleti své stopy. Podzim je ideální čas vrátit pokožce vitalitu, hydrataci a pružnost. A připravit ji na chladnější měsíce.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Léto pleť vysušilo, vystavilo ji nadměrnému UV záření, možná i chlorované vodě, moři a zvýšenému pocení. Začínající podzim je ideální čas doplnit hydrataci, výživu a posílit ochrannou bariéru pleti – hlavně pokud už jste ve věku, kdy pleť ztrácí pružnost a kolagen.

Přirozeně krásná pleť
Přirozeně krásná pleť

Beauty 3.0? Nová vlna péče o pleť bez make-upu je tu. Tohle dělají Francouzky jinak

Pleť a tělo

Upravte svou ranní rutinu: jemně a svěže

1. Ranní probouzení pleti

Očistěte pleť, podle toho, jak si to váš typ žádá. Sušší a normální pleti stačí omytí chladnější vodou, pokud máte zvýšenou produkci mazu, možná spíš oceníte i jemný cleanser. Záleží na tom, co vám dělá dobře, každá pleť je jiná. Rozhodně se ale vyhněte agresivní kosmetice. Důležité je, aby byla pleť svěží a připravená vstřebat, co jí dáte.

2. Podzimní vitaminový boost

Sérum s vitaminem C nebo niacinamidem pleť rozzáří a pomůže vyrovnat jak letní pigmentové skvrny, tak i jizvičky po akné.

3. Lehký krém + SPF ano, pořád

I když slunce už pozbývá letní intenzity, UV paprsky jsou pořád tady a můžou napáchat škody. Hydratační krém a SPF 30+ by měly být součástí každodenní kosmetické rutiny.

4. Oční krém

Pokožka v očním okolí je velice tenká a vyžaduje zvláštní péči. Ráno nejsou kruhy ani otoky vítány, takže kolem očí jemně vklepejte produkt s intenzivnějším složením.

Večerní rituál: čas jen pro vás

Reklama

Dvojité čištění

Odstraňte make-up, opalovací krém i denní prach. Double cleansing neboli dvojité čištění je podle aktuálních výzkumů nejlepší způsob, jak pleť očistit opravdu důkladně: nejprve vyčistěte pleť produktem na báze oleje, který rozpustí hrubé nečistoty, a pak pleť dočistěte do dokonalosti jemným gelem.

Exfoliace & masky

Jemný chemický peeling nebo enzymatická maska 1–2× týdně odstraní odumřelé buňky. Vyhněte se mechanickým peelingům s jemnými částečkami, stejně jako kartáčkům a jiným škrabadlům. Můžou vám přivodit mikrozranění a oděrky, které se snadno infikují a vznikne v nich zánět. Po enzymatickém peelingu bude pokožka bezpečně hladká a připravená na výživu.

Sérum, které regeneruje

Peptidy, retinol nebo kolagen – to jsou noční kouzla, která podporují pružnost a obnovu.

Noční krém: bohatý na výživu

Bohatý, hydratační, regenerační. Vytvořte si svoji ideální noční dobu, kdy se pleť zrelaxuje a vstřebá vše, co přes den potřebovala.

Myslete na oční okolí

Jemně vklepejte krém proti vráskám a otokům – malé gesto, velký efekt.

Jak podzimní péči posunout dál?

  • Voda: základ všeho. Dopřejte si alespoň 1,5–2 litry denně, ideálně po malých doušcích během dne. Skvělá vychytávka: postavit si krásnou sklenici vody na stůl, abyste na pitný režim nezapomněla.
  • Bylinné čaje: heřmánek, rooibos, zelený čaj – antioxidanty a jemné uklidnění zároveň.

  • Potraviny plné antioxidantů: dýně, borůvky, paprika, červená řepa, rajčata. Skvělé do salátů, smoothie nebo jako lehké večeře.

  • Masáž obličeje: jemně krouživými pohyby prstů po lícních kostech, čele a pod očima – zlepší cirkulaci, podporuje lymfatický tok a pleť získá zdravý lesk.
  • Teplý obklad: ručník namočený do teplé (ne horké) vody, přiložený na obličej 2–3 minuty, otevře póry a zlepšuje vstřebávání krémů nebo sér.
  • Aromaterapie: pár kapek levandule, růže nebo mandarinky do difuzéru nebo na kapesník – uklidní mysl a dodá příjemný rituál večeru.
  • Pleť regeneruje především v noci, proto 7–8 hodin kvalitního spánku je základ.
  • Tipy pro lepší spánek: vypnout obrazovky 30 minut před spaním, lehký čaj z heřmánku nebo meduňky, příjemná hudba nebo ticho.
  • Malý trik: spát na hedvábném polštáři – pleť méně trpí taháním a vznikem vrásek.
  • Ranní protažení: pár minut lehkého protahování aktivuje krevní oběh. 
  • Chůze: 30 minut denně na čerstvém vzduchu nejen zlepší náladu, ale i zásobení pleti kyslíkem. 
  • Jemné cvičení obličeje: tzv. face yoga – zvedání obočí, úsměvy s otevřenými rty, tlak dlaní na líce – posiluje svaly a zpevňuje kontury.

Zdroje: ipsy.com, West Dermatology

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama