Upravte svou ranní rutinu: jemně a svěže
1. Ranní probouzení pleti
Očistěte pleť, podle toho, jak si to váš typ žádá. Sušší a normální pleti stačí omytí chladnější vodou, pokud máte zvýšenou produkci mazu, možná spíš oceníte i jemný cleanser. Záleží na tom, co vám dělá dobře, každá pleť je jiná. Rozhodně se ale vyhněte agresivní kosmetice. Důležité je, aby byla pleť svěží a připravená vstřebat, co jí dáte.
2. Podzimní vitaminový boost
Sérum s vitaminem C nebo niacinamidem pleť rozzáří a pomůže vyrovnat jak letní pigmentové skvrny, tak i jizvičky po akné.
3. Lehký krém + SPF – ano, pořád
I když slunce už pozbývá letní intenzity, UV paprsky jsou pořád tady a můžou napáchat škody. Hydratační krém a SPF 30+ by měly být součástí každodenní kosmetické rutiny.
4. Oční krém
Pokožka v očním okolí je velice tenká a vyžaduje zvláštní péči. Ráno nejsou kruhy ani otoky vítány, takže kolem očí jemně vklepejte produkt s intenzivnějším složením.
Večerní rituál: čas jen pro vás
Dvojité čištění
Odstraňte make-up, opalovací krém i denní prach. Double cleansing neboli dvojité čištění je podle aktuálních výzkumů nejlepší způsob, jak pleť očistit opravdu důkladně: nejprve vyčistěte pleť produktem na báze oleje, který rozpustí hrubé nečistoty, a pak pleť dočistěte do dokonalosti jemným gelem.
Exfoliace & masky
Jemný chemický peeling nebo enzymatická maska 1–2× týdně odstraní odumřelé buňky. Vyhněte se mechanickým peelingům s jemnými částečkami, stejně jako kartáčkům a jiným „škrabadlům“. Můžou vám přivodit mikrozranění a oděrky, které se snadno infikují a vznikne v nich zánět. Po enzymatickém peelingu bude pokožka bezpečně hladká a připravená na výživu.
Sérum, které regeneruje
Peptidy, retinol nebo kolagen – to jsou „noční kouzla“, která podporují pružnost a obnovu.
Noční krém: bohatý na výživu
Bohatý, hydratační, regenerační. Vytvořte si svoji ideální noční dobu, kdy se pleť zrelaxuje a vstřebá vše, co přes den potřebovala.
Myslete na oční okolí
Jemně vklepejte krém proti vráskám a otokům – malé gesto, velký efekt.
Jak podzimní péči posunout dál?
- Voda: základ všeho. Dopřejte si alespoň 1,5–2 litry denně, ideálně po malých doušcích během dne. Skvělá vychytávka: postavit si krásnou sklenici vody na stůl, abyste na pitný režim nezapomněla.
- Bylinné čaje: heřmánek, rooibos, zelený čaj – antioxidanty a jemné uklidnění zároveň.
-
Potraviny plné antioxidantů: dýně, borůvky, paprika, červená řepa, rajčata. Skvělé do salátů, smoothie nebo jako lehké večeře.
- Masáž obličeje: jemně krouživými pohyby prstů po lícních kostech, čele a pod očima – zlepší cirkulaci, podporuje lymfatický tok a pleť získá zdravý lesk.
- Teplý obklad: ručník namočený do teplé (ne horké) vody, přiložený na obličej 2–3 minuty, otevře póry a zlepšuje vstřebávání krémů nebo sér.
- Aromaterapie: pár kapek levandule, růže nebo mandarinky do difuzéru nebo na kapesník – uklidní mysl a dodá příjemný rituál večeru.
- Pleť regeneruje především v noci, proto 7–8 hodin kvalitního spánku je základ.
- Tipy pro lepší spánek: vypnout obrazovky 30 minut před spaním, lehký čaj z heřmánku nebo meduňky, příjemná hudba nebo ticho.
- Malý trik: spát na hedvábném polštáři – pleť méně trpí taháním a vznikem vrásek.
- Ranní protažení: pár minut lehkého protahování aktivuje krevní oběh.
- Chůze: 30 minut denně na čerstvém vzduchu nejen zlepší náladu, ale i zásobení pleti kyslíkem.
- Jemné cvičení obličeje: tzv. face yoga – zvedání obočí, úsměvy s otevřenými rty, tlak dlaní na líce – posiluje svaly a zpevňuje kontury.