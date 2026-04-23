Základem Victoriina legendárního stravování je repetice, tedy prosté opakování. Její manžel, fotbalová legenda David Beckham prozradil: „Bohužel jsem se oženil s někým, kdo jí to samé už 25 let! Od té doby, co jsem ji poznal, si dává jen grilované ryby a zeleninu v páře. Velmi zřídka se od toho odchýlí.“ Sama Victoria toto tvrzení s úsměvem potvrzuje, i když dodává, že v jejím světě nejde o nudu, ale o efektivitu pro její tělo. „Jsem docela extrémní ve všem, co dělám, ať už je to jídlo nebo cvičení,“ přiznala. Její striktní režim má kořeny v minulosti a paradoxně za ním nestála snaha zhubnout. Na to, co jí, začala být opatrná především kvůli problémům s akné, kterým trpěla od dětství. Dnes věří, že právě tato strava jí dodává energii a udržuje její pleť zářivou a oči jasné, jak sama tvrdí.
Victoria Beckham prozradila recept na štíhlost a mladý vzhled: Princip je přitom banálně jednoduchý
Victoria Beckham je pro mnohé ztělesněním dokonalosti. Bezchybný styl, typicky kamenný výraz a postava, která se za posledních třicet let téměř nezměnila. Mnoho žen obdivuje její železnou disciplínu a její manžel David Beckham s oblibou žertuje, že je noční můrou restaurací. Jak ale ve skutečnosti vypadá jídelníček a tréninkový režim této módní ikony?
Typický den Victorie: Od octa po tequilu
Den Victoria Beckham nezačíná šálkem čaje ani kávy, ale rituálem, který by pro mnohé působil spíš jako ranní trest. Hned po probuzení si totiž dopřeje tři polévkové lžíce jablečného octa nalačno. Na sociálních sítích své sledující dokonce vyzývala slovy: „Buďte stateční! Tři lžíce hned ráno na prázdný žaludek!“ Následuje hrnek horké vody s citronem a teprve poté několik šálků kávy. K snídani si často připravuje zelené smoothie plné živin – její oblíbená kombinace obsahuje jablko, kiwi, citron, špenát, brokolici a chia semínka. Když má chuť na něco sytějšího, sáhne po cereáliích z naklíčených zrn, které zalévá neslazeným mandlovým mlékem.
Ranní ocet vyvažuje večerní tequilou
Obědy se nesou ve znamení zdravých tuků, které miluje. Přiznala, že denně sní tři až čtyři avokáda, což přičítá své dobré pleti. Na talíři se tak často objevují například grilované jumbo krevety připravované s tequilou a limetkou nebo její oblíbený losos. Večeře pak bývá variací na její dlouhodobý stravovací styl – grilovaná ryba a dušená zelenina. Je známá tím, že se vyhýbá jídlům připravovaným na oleji, másle či s omáčkami a dává přednost jednoduchosti.
Jejím „comfort food“ překvapivě není čokoláda nebo jiná sladkost, ale obyčejný plátek celozrnného toastu s mořskou solí. Jak sama říká: „Mám ráda celozrnný toast se solí. Je to ta sacharidová věc, která vám dává pocit útěchy.“ Přestože je na sebe dlouhodobě velmi přísná a vyhýbá se rafinovaným sacharidům, mléčným výrobkům i červenému masu, připouští i malé neřesti. „Mým potěšením je pár sklenek červeného vína a také miluji tequilu,“ svěřila se s tím, že rovnováha a schopnost si život užít jsou pro ni zásadní.
Od běhu k těžkým vahám
Co se týče sportu, byl dříve její trénink založen na drastickém kardiu – denně běhala 45 minut a poté následovala hodina posilování nohou a paží. Navzdory 90minutovým lekcím v posilovně svou kondici pouze udržovala, místo aby se zlepšovala. Přešla proto na silový trénink a vzpírání. „Vždycky jsem se vah trochu bála, ale ukázalo se, že je miluji,“ přiznala Victoria, která dnes pravidelně zvedá železo a soustředí se na budování svalové hmoty.
Stín minulosti a život bez hrnců
Victoriina přísnost k sobě samé není jen o estetice, ale i o pocitu kontroly. V dokumentu Beckham poprvé otevřeně promluvila o svých dřívějších problémech s příjmem potravy. Vzpomínala, jak byla šest měsíců po porodu syna Brooklyna vážena v přímém televizním přenosu. „Začala jsem o sobě pochybovat a nemít se ráda, protože jsem dovolila, aby mě to ovlivnilo,“ přiznala s tím, že mediální tlak ji tehdy dohnal k nezdravému kontrolování váhy.
Zajímavostí je, že Victoriina láska ke zdravému jídlu nezahrnuje jeho přípravu. Sama přiznává, že je špatná kuchařka. „Když jsme žili ve Španělsku, snažila jsem se vařit. Ale upřímně, všichni byli radši, když jsem přestala,“ směje se. Její dcera Harper dokonce žertuje, že Victoria dokáže spálit i vodu. Její recept na štěstí je tedy prostý: „Dělejte jen to, co skutečně zvládnete. A hlavně, nevařte!“ Ať už je Victoriin režim pro někoho inspirativní, nebo příliš extrémní, jedno mu nelze upřít: funguje. Ve svých 52 letech vypadá módní ikona lépe než kdy dřív.