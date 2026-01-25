Sobotní večer v brněnské Galerii Fait se opět nesl ve znamení noblesy, luxusu a společenské prestiže. Ples jako Brno patří dlouhodobě k nejvýraznějším událostem roku a ani letos si ho nenechaly ujít známé tváře z kultury, sportu i společenského života. Do bohatě vyzdobeného sálu, kam se vstupenky pohybují v řádech desítek tisíc korun, začali hosté přicházet už v podvečer.
Ples jako Brno opět přitáhl smetánku: Koranteng bez manželky, Jágr poprvé s Branišovou
Brněnská Galerie Fait se v sobotu proměnila v centrum luxusu a známých tváří. Na Ples jako Brno dorazili Ray Koranteng, Gabriela Partyšová, Aneta Vignerová s Petrem Kolečkem i Jaromír Jágr s Dominikou Branišovou, pro kterou šlo o první společný ples. Nechyběla ani Besky, která se těšila hlavně na wagyu steaky.
Mezi prvními dorazil moderátor Ray Koranteng, tentokrát však bez manželky. Ta měla jiný program, o jehož detailech se rozhodl nemluvit, jen naznačil, že šlo o neodkladnou záležitost. „Nejsem vášnivý tanečník,“ přiznal Koranteng s úsměvem.
Samostatně se na zahájení objevila také Alice, manželka Petr Janda. Zpěvák měl v ten večer pracovní povinnosti, jeho příjezd se ale očekával kolem půlnoci. V elegantních černých šatech působila Alice velmi sebejistě a prozradila, že do manželova příjezdu nebude sama. „Tancuji ráda,“ řekla deníku Blesk a dodala, že má připravené i boty na přezutí.
Na Plese jako Brno se letos poprvé objevila také kuchařka Besky. Její partner Adam Vacula bez obalu přiznal, že tanec není její silná stránka, protože nikdy nechodila do tanečních. O tom, s kým se na parketu objeví, ale jasno měl. „Když už, tak jedině se mnou,“ prohlásil Vacula pro Blesk. Sama Besky to brala s humorem. „Uvidíme, co jsme natrénovali,“ smála se a dodala, že se nejvíc těší na gastronomickou část večera. „Já už jsem tam viděla nějaké wagyu steaky,“ přiznala.
Do světlých tónů se letos oblékla Gabriela Partyšová. „Letos jsem zvolila takovou slonovou kost, teď je to trend, nechala jsem se inspirovat,“ popsala své šaty, které připomínaly svatební róbu. Zároveň ale vyloučila, že by se chystala vdávat. Její outfit doplnily šperky v hodnotě přes 5,5 milionu korun a výrazná skleněná kabelka. Program večera měla jasný. „Budeme tančit, myslím, že jo, tanec k Plesu jako Brno patří. Trénovali jsme jako každý rok,“ uvedla.
Modelka Aneta Vignerová zvolila světlé šaty velmi střídmého střihu a na rozdíl od jiných dam vsadila na decentnost. Její partner Petr Kolečko tentokrát vyměnil oblíbený kříž za motýlka. „Je to super, že jsme tady,“ poznamenal. Vignerová přiznala, že tančit chce, ale spíš se nechá vést. „Všichni by si na to měli počkat,“ smál se Kolečko. Jejich styl na parketu dokonce pojmenovali jako „vykroucenou mazurku“.
Velkou pozornost budil také Jaromír Jágr, který dorazil s partnerkou Dominikou Branišovou. Ta zvolila černé šaty a prozradila, že jde o jejich první společný ples. „Aktuálně nehraje hokej, takže má čas,“ vysvětlila s úsměvem. Zda dojde i na tanec, si nebyla jistá. „Třeba překvapí i mě,“ smála se. Jágr byl navíc jediným mužem večera v bílém smokingu. „On si rád jde do společnosti, ale pařmenem bych ho úplně nenazývala,“ dodala modelka pobaveně.
Mezi dalšími hosty nechyběla Dominika Myslivcová s novým partnerem, manželé Peter Pech a Kateřina Pechová, Ladislav Špaček, Nikol Švantnerová, Andrea Kalousová nebo Jitka Kocurová. Hosté se mohli těšit nejen na hudbu a tanec, ale také na 13. ročník benefiční aukce. Dražil se mimo jiné legendární kabriolet Mercedes, modely od Osmanyho Laffity, zlaté náušnice či luxusní dámské hodinky. O hudební doprovod se postaral Big Band Gustava Broma, vystoupili také Václav Noid Bárta, Monika Absolonová a Marek Ztracený. Večerem tradičně provázel moderátor Libor Bouček.