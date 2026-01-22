Nejstarší potomek v rodině Petr Janda stihl ještě před svou tranzicí učinit legendárního hudebníka pradědečkem. Matouš, z něhož je dnes Matylda, byl dokonce ženatý a má syna Pepíčka – dosud jediného pravnuka lídra skupiny Olympic. Změna pohlaví ale přinesla i zásadní právní důsledky, včetně nutnosti rozvodu.
„Musela si s tím strašně vytrpět.“ Petr Janda popsal cestu Matyldy i dopad na práci a manželství
Nejstarší vnuk Petra Jandy stihl ještě před tranzicí udělat rockera pradědečkem – dnes ale Matouš vystupuje jako Matylda. Lídr Olympiku popsal, jak rodina změnu přijala, i to, že jeho vnučka je konečně spokojená, i když jí tranzice zkomplikovala práci. Zásadní dopad měla také na osobní život: protože Matouš byl ženatý, po změně pohlaví se musel rozvést.
Rocker dává najevo plné porozumění a otevřenost. „Matouš nám před dvěma lety řekl, že se cítí být holkou. Bereme to jako fakt. Z vnuka je prostě nyní vnučka,“ říká dnes vyrovnaně. Zpočátku prý doufal, že by mohlo jít o přechodné rozhodnutí. „Říkal jsem si, když s tím předloni přišla, že to může být jen chvilkové, ale když na příští setkání dorazila v ženských šatech, pochopil jsem, že to je definitivní,“ uvedl pro eXtra.cz. Důležité je pro něj především to, že je Matylda spokojená: „Musela si s tím strašně vytrpět,“ dodal s tím, že operativní změnu pohlaví nepodstoupila.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Umělé oplodnění by u mě mohlo vyvolat rakovinu,“ říká Marta Jandová
Janda zároveň vyzdvihuje její pracovní nasazení. „Maká, má svou firmu, je to ajťačka. Má hezkou holku. Vlastně v tomhle se u ní moc nezměnilo. Pořád je na baby,“ smál se. Tranzice se ale promítla i do profesního života. „Kšefty jí spadly loni na polovinu. Asi to klientům vadilo. Ale nevím…,“ připustil.
Zásadní změnu musela rodina řešit i v osobním životě Matyldy. Během studií v Japonsku se Matouš oženil s partnerkou pocházející z Tchaj-wanu a společně vychovávali syna Pepíčka. Po tranzici se však museli rozvést, protože česká legislativa manželství osob stejného pohlaví neumožňuje. „Naštěstí má jeho, dnes tedy už bývalá, žena pochopení. Dává mu Pepu, kdykoli chce, vycházejí si vstříc, funguje to,“ ujišťuje Janda. „A Maty má znovu přítelkyni,“ dodal.
Rodinné vazby zůstávají pevné. „Volám jí a ptám se, jestli něco nepotřebuje,“ přiznal hudebník. Nejdůležitější je pro něj zdraví blízkých – sám v minulosti přišel kvůli rakovině o první manželku Janu (†45) i syna Petra (†34), po němž zůstal právě vnuk Matouš, dnes Matylda..