Gabriela Partyšová po 27 letech z Novy odchází. Dostala nabídku, která se neodmítá

Moderátorka Gabriela Partyšová patří mezi loajální zaměstnance. Televizi Nova byla věrná celých 27 let a v ní také začínala. Teď ale dostala příležitost, která se neodmítá: v jiném mediálním domě dostala totiž možnost uvádět vlastní pořad.

"Děkuji televizi Nova, kde jsem začínala ve svých devatenácti letech ještě v době pana Vladimíra Železného a kde jsem v praxi ‘vystudovala’ televizní řemeslo. Dlouhých sedm let jsem redaktorovala, seděla ve dne v noci ve střižnách, než se dostala na místo moderátorské," zavzpomínala Partyšová na své začátky na svém Instagramu. "V jisté době jsem také mystifikovala národ i šéfa televize Nova Železného svým alter egem Rebekou, která moderovala pořad Eso. TV Nova mi dala moderátorsky ochutnat velké přímé přenosy jako je Český Slavík, Česká Miss…děkuji za důvěru. Děkuji také za sedm krásných let, kdy jsem vstávala s budíkem ve 3:45 do Snídaně s Novou, a také děkuji za možnost uvádět celebritní pořady."

Sama ale cítí, že už je načase se pohnout dál. "Mám ráda v životě přirozený vývoj. Ráda uzavírám životní etapy," konstatuje Partyšová ve svém příspěvku. "V posledních pěti letech jsem toužila po profesní změně, která přišla před pár dny a díky které jsem se rozhodla ukončit spolupráci s TV Nova."

Nabídka přišla od mediálního domu BigBoard, který se nedávno stal majitelem Praha TV. Partyšová tady přijala místo kreativní ředitelky a k tomu dostala možnost moderovat i vlastní pořad. "Práci pro Praha TV vnímám jako můj profesní postup a velmi se na ni těším," dodala ve svém příspěvku.