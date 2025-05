Perly i mužům. Skvosty nejsou jen ženskou záležitostí, čeští šperkaři boří stereotypy

Stanislav Labský Stanislav Labský je zakladatelem a kreativním srdcem značky LABSKY jewellery, která se specializuje na ručně vyráběné šperky ze 14karátového zlata a přírodních perel. Původně působil v korporátním prostředí, ale rozhodl se následovat svou vášeň pro design a šperkařství, což vedlo k založení rodinné klenotnické firmy v Praze. Jeho cílem je vytvářet nadčasové a minimalistické šperky, které podtrhují osobnost nositele a jsou vhodné pro každodenní nošení. Značka klade důraz na udržitelnost, kvalitu materiálů a precizní řemeslné zpracování, přičemž všechny šperky jsou vyráběny ručně v malém objemu.

Má značka nějaký hlubší význam nebo symboliku spojenou s názvem „LABSKY“?

Určitě. Použití mého jména pro název značky vyjadřuje to, čeho si na značce LABSKY jewellery cením nejvíce: autentičnosti. Stejně jako bychom si to přáli u našich zákazníků, tak ani my nemáme potřebu se „schovávat“ za naši značku. Šperky by měly pouze podtrhnout, kým skutečně jsme, nikoliv to určovat.

Vaše šperky jsou velmi osobité – kde hledáte inspiraci pro jejich design?

Inspiraci vidím všude okolo sebe. Často mne inspirují lidé, kteří šperky budou nosit. Některé z mých designů jsou inspirovány konkrétními místy nebo pocity, které ve mně vyvolaly, jako například naše letošní letní limitovaná edice „Mocha Mousse“, která je mimo jiné inspirována vůní kávy v létě u moře. A v případě perel mne často inspirují organické přírodní tvary. Na druhou stranu mám velmi rád architekturu, a proto v některých mých designech můžete najít i symetrické geometrické prvky.

Jaký je proces od prvotního nápadu až po hotový šperk? Můžete přiblížit, jak probíhá výroba?

Prvotní nápad na šperk vzniká dvěma způsoby: navrhuji design pro materiál anebo hledám vhodný materiál pro moji představu. Poté co mám jasnou představu, jak by měl budoucí šperk vypadat, konzultuji návrh s kolegy v dílně a vyrobíme prototyp, abychom si byli jistí, že šperk bude nejen krásný, ale i praktický na nošení. Musíme si být naprosto jistí, že zákazník bude šperk nosit rád a nebude mu nepohodlný, a také že šperk zvládne i každodenní nošení. Náš zákazník by opravdu neměl trávit den rovnáním náhrdelníku nebo starostí o prsten či náušnice. V případě, že design obstojí, nabídneme ho našim zákazníkům. Naše šperky jsou vyráběny ve žlutém zlatě, protože je naše oblíbené, ale každý z našich modelů můžeme na přání snadno vyrobit i v jiné barvě zlata nebo povrchové úpravě.