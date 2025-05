Neznámá jména, hluboké výstřihy. Americké hudební ceny přinesly chaos a pocit trapna

Na letošních American Music Awards to vypadalo spíš jako na castingu do reality show než na prestižním hudebním ceremoniálu. Místo osvědčených hvězd typu Taylor Swift, Lady Gaga nebo Sabriny Carpenter se červený koberec hemžil jmény, která většina diváků slyšela poprvé – pokud vůbec. Sláva tentokrát ustoupila stranou, zato průsvitné materiály, latex, flitry a výstřihy až k pasu slavily velký návrat. A když už se objevila skutečná hvězda, jako padesátiletá Jennifer Lopez, postarala se o show: tělo jako z klipu z devadesátek a k tomu teatrální líbačka s tanečníky všech pohlaví. Jenže spíš než nadšení to vyvolávalo pocit trapna a dojem, že si někdejší hvězda nultých let popletla dobu.

A další otázka visela ve vzduchu: je tohle ještě móda, nebo už jenom zoufalá snaha ulovit pár kliknutí a pozornosti na Instagramu? Z AMA se letos stala přehlídka chaosu, kde outfit přebil jméno – a často ani to ne. Večer tak připomínal spíš mix TikTok estetiky a přehlídky ve školní tělocvičně než elegantní oslavu hudby a stylu.

Sami se přesvědčte v galerii.