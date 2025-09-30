Ikona počasí
Nejlepší týden módy? Pařížský. Saint Laurent a éterický Weinsanto jsou jen začátek

Paris Fashion Week
Paris Fashion WeekFoto: Reuters
Paris Fashion Week
Paris Fashion WeekFoto: Reuters
Daniela Straková
Daniela Straková

Začal další týden módy, tentokrát snad ten nejlepší: ten pařížský. Zatímco Saint Laurent přinesl opravdové barvy podzimu - paradoxně do své jarní kolekce, návrhář Victor Weinsanto zaujal nádhernými, až nadzemskými kousky. A nechyběly ani celebrity, včetně Evy Herzigové.

Pařížský týden módy opět otevírá dveře do světa elegance, odvahy a vizionářského designu. Zatímco Saint Laurent přinesl podzimní barvy do jarní kolekce a Victor Weinsanto unášel diváky do snového světa plného dramatických objemů a éterických siluet, město světel ukázalo, že móda už není jen o rozměrech, ale i o rozmanitosti.

Paříž znovu dokazuje, proč ji módní svět považuje za srdce elegance a vizionářství. Už první dny týdne módy přinesly kontrastní pohledy na to, co znamená ženskost, glamour i odvaha riskovat.

1. Saint Laurent

Paris Fashion Week
Foto: ČTK

Kreativní ředitel u Saint Laurent Anthony Vaccarello se ve své jarně-letní kolekci 2026 opřel o tlumenou barevnost, která spíše než jaro evokuje podzim.

