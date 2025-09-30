Pařížský týden módy opět otevírá dveře do světa elegance, odvahy a vizionářského designu. Zatímco Saint Laurent přinesl podzimní barvy do jarní kolekce a Victor Weinsanto unášel diváky do snového světa plného dramatických objemů a éterických siluet, město světel ukázalo, že móda už není jen o rozměrech, ale i o rozmanitosti.
Předchozí
12345...13Pokračovat
1. Saint Laurent
2. Pocta osmdesátkám
3. Nenucený šarm
4. Carla Bruni
5. Eva Herzigová
6. Renée Zellweger
7. Elegantní černá
8. Netradiční kombinace
9. Hailey Bieber
10. Weinsanto
11. Weinsanto kolekce
12. Weinsanto a korzety
13. Weinsanto a realita běžného dne
Předchozí
12345...13Pokračovat