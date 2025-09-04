Červený koberec v Benátkách opět nabídl podívanou, kde se potkává film s módou. Tentokrát se pozornost upírala hlavně k české topmodelce Evě Herzigové, která dorazila na premiéru snímku A House of Dynamite. V elegantní róbě, jež spíše zahalovala, než aby odhalovala, působila jako protipól k ostatním hvězdám večera, které se nebály průhledných materiálů, hlubokých výstřihů a odvážných střihů. Benátky tak znovu ukázaly, že módní momenty na festivalu mají mnoho podob – od sofistikované noblesy až po glamour extravaganci.
