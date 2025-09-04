Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Móda z Benátek: Eva Herzigová ve zlatých klasech, Jason Momoa v růžové a sporé modely

FF Benátky 2025
FF Benátky 2025: Eva HerzigováFoto: ČTK
FF Benátky 2025
FF Benátky 2025: Eva HerzigováFoto: ČTK
Prohlédnout grafiku
Daniela Straková
Daniela Straková

Na premiéře filmu A House of Dynamite na festivalu v Benátkách zazářila tentokrát česká topmodelka Eva Herzigová. Zaujala outfitem, který více zahaloval než odhaloval, zato další dámy na červeném koberci volily spíš opačnou taktiku.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Červený koberec v Benátkách opět nabídl podívanou, kde se potkává film s módou. Tentokrát se pozornost upírala hlavně k české topmodelce Evě Herzigové, která dorazila na premiéru snímku A House of Dynamite. V elegantní róbě, jež spíše zahalovala, než aby odhalovala, působila jako protipól k ostatním hvězdám večera, které se nebály průhledných materiálů, hlubokých výstřihů a odvážných střihů. Benátky tak znovu ukázaly, že módní momenty na festivalu mají mnoho podob – od sofistikované noblesy až po glamour extravaganci.

Podívejte se do galerie.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama