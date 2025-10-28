O to přišel Marilyn Manson. Nádherná smyslnost Dity Von Teese bere dech

Celý svět ji zná přednostně jako bývalou manželku Marilyna Mansona, ale Dita Von Teese si vytvořila ve světě burlesky své vlastní jméno dlouhá léta předtím, než jej potkala. Koneckonců to byl Manson, kdo byl léta jejím fanouškem, ne naopak. Když v roce 2006 podala žádost o rozvod z důvodu nepřekonatelných rozdílů, nevzala si nic – nepokoušela se získat manželskou podporu ani nic z jeho majetku.
