29. 10. Silvie
O to přišel Marilyn Manson. Nádherná smyslnost Dity Von Teese bere dech

Dita von Teese
Foto: Vogue.com / Albert Sanchez and Pedro Zalba
Dita von Teese
Dita von TeeseFoto: Vogue.com / Albert Sanchez and Pedro Zalba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Burleskní tanečnice a bývalá manželka Marilyna Mansona Dita Von Teese se usadila v Las Vegas a rozehrála působivou show plnou nádherných a opulentních kostýmů.

Celý svět ji zná přednostně jako bývalou manželku Marilyna Mansona, ale Dita Von Teese si vytvořila ve světě burlesky své vlastní jméno dlouhá léta předtím, než jej potkala. Koneckonců to byl Manson, kdo byl léta jejím fanouškem, ne naopak. Když v roce 2006 podala žádost o rozvod z důvodu nepřekonatelných rozdílů, nevzala si nic nepokoušela se získat manželskou podporu ani nic z jeho majetku.

Fotografie Carly Bruni-Sarkozy (vlevo) od francouzského fotografa Michela Comta z doby, kdy byla supermodelkou
Fotografie Carly Bruni-Sarkozy (vlevo) od francouzského fotografa Michela Comta z doby, kdy byla supermodelkou

Obrazem: V rouše Evině. Trumpová a Sarkozyová se ukázaly tak, jak je svět dnes už nezná

Móda a krása

Nepodporovala jsem jeho řádění na večírcích nebo jeho vztah s jinou dívkou. Až tak moc jsem ho milovala, že jsem nemohla být toho součástí, uvedla. Von Teese procestovala se svou show Glamonatrix celý svět a v rámci turné navštívila i několikrát Prahu. Teď se ale usadila v Las Vegas, kde se naplno ponořila do opulentních a krásných kostýmů, které si můžete prohlédnout v naší galerii.

ČTĚTE TAKÉ: Erotika i vtip: Umění burlesky je především o oslavě ženskosti a velkolepé show

Dita von Teese

Dita von Teese
Foto: Vogue.com / Albert Sanchez and Pedro Zalba

Ditu Von Teese zná celý svět hlavně jako bývalou manželku Marilyna Mansona, jméno ve světě burlesky si ovšem udělala sama. Proslula jednak díky show, během které se koupe v obří sklenici na martini, ale také díky opulentním a nádherným kostýmům.

