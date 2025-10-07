Ikona počasí
Obrazem: V rouše Evině. Trumpová a Sarkozyová se ukázaly tak, jak je svět dnes už nezná

Fotografie Carly Bruni-Sarkozy (vlevo) od francouzského fotografa Michela Comta z doby, kdy byla supermodelkou
Fotografie Carly Bruni-Sarkozy (vlevo) od francouzského fotografa Michela Comta z doby, kdy byla supermodelkouFoto: Profimedia.cz
Fotografie Carly Bruni-Sarkozy (vlevo) od francouzského fotografa Michela Comta z doby, kdy byla supermodelkou
Fotografie Carly Bruni-Sarkozy (vlevo) od francouzského fotografa Michela Comta z doby, kdy byla supermodelkouFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Známé jsou upravené do posledního detailu, v kostýmcích a večerních róbách, ale ještě předtím, než po jejich boku stanuli prezidenti, některé první dámy bez ostychu pózovaly úplně nahé.

První dámy často veřejnost vnímá skrze sofistikované kostýmy, slavnostní róby a protokolární vzhled. Méně známá, dokumentovaná kapitola jejich minulosti ovšem odhaluje, že některé z těchto žen se v minulosti věnovaly odvážnějším, uměleckým nebo módním projektům, kde se objevily i nahé. Melania Trumpová, než se stala první dámou Spojených států, například fotila pro magazín Max.

Rovněž Carla Bruniová, která se později stala francouzskou první dámou jako manželka Nicolase Sarkozyho, má na fotografickém kontě aktový snímek pořízený v roce 1993 – fotografie byla později vydražena v aukci za značnou sumu.

1. Upozornění na citlivý obsah

Upozornění na citlivý obsah
Foto: Žena.cz

Následující snímky obsahují prvky nahoty. Jejich prohlížení není vhodné pro citlivější čtenáře ani pro osoby mladší 18 let. Doporučujeme pokračovat pouze těm, kteří jsou s tímto obsahem v souladu.

