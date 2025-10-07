První dámy často veřejnost vnímá skrze sofistikované kostýmy, slavnostní róby a protokolární vzhled. Méně známá, dokumentovaná kapitola jejich minulosti ovšem odhaluje, že některé z těchto žen se v minulosti věnovaly odvážnějším, uměleckým nebo módním projektům, kde se objevily i nahé. Melania Trumpová, než se stala první dámou Spojených států, například fotila pro magazín Max.
Předchozí
12345...8Pokračovat
1. Upozornění na citlivý obsah
2. Melania Trumpová
3. Melania Trumpová (1995)
4. Melania Trump pro magazín Max
5. Melania Trump dnes
6. Carli Bruni
7. Carla Bruni Sarkozyová
8. Carla Bruni Sarkozyová dnes
Předchozí
12345...8Pokračovat