Benátský filmový festival je už tradičně přehlídkou luxusních rób i odvážných módních gest. O jeden z nejzajímavějších momentů se tentokrát postaraly hollywoodské herečky Amanda Seyfried a Julia Roberts, které na photocall dorazily ve stejném outfitu z dílny Versace. Nešlo ale o žádnou trapnou náhodu — naopak, o promyšlený krok, který spojil eleganci, téma udržitelnosti i debut nové kreativní éry módního domu.
Za stylingem obou hereček stála jejich společná stylistka Elizabeth Stewart, která je oblékla do námořnicky modrého vlněného saka, pruhované košile a džínů se zlatým páskem. Zatímco Roberts look doplnila hnědými lodičkami, Amanda Seyfried sáhla po sandálcích. Právě Amanda přitom outfit doslova „zdědila“ – poté, co přes Instagram stylistku požádala, aby ji nechala vynést ten samý model.
„Sharing is caring,“ komentovala to později Stewart s tím, že se jedná o ukázku udržitelné módy. Anglický idiom by se dal volně přeložit jako „sdílet znamená myslet na druhé“. V době, kdy se červený koberec často proměňuje v přehlídku jednorázových looků, šlo o sympatické gesto, které ukázalo, že i hollywoodské hvězdy mohou propagovat myšlenku módní recyklace.
Celá situace měla ovšem ještě jeden rozměr. Sdílený outfit nebyl jen vtipnou hříčkou a způsob, jak upozornit na udržitelnost v módním průmyslu, ale také soft-launch debutu Daria Vitala, nového kreativního ředitele módního domu Versace. Námořnicky laděná kombinace se tak stala součástí širší strategie, jak představit nový styl značky přímo na nejviditelnější platformě – benátském červeném koberci.
Amanda Seyfried i Julia Roberts tak dokázaly, že móda nemusí být vždy o soutěži, kdo oslní víc. Tentokrát zazářila spolupráce, nadhled a silný vzkaz o tom, že sdílet je nejen možné, ale i stylové. A nebyly jediné, kdo do Benátek přinesl myšlenku udržitelnosti v módě.
Cate Blanchett hned v první večer na červeném koberci v Benátkách potvrdila svůj cit pro udržitelnou módu. Herečka zvolila Armani Privé róbu, kterou už jednou předvedla na SAG Awards 2022. Elegantní černé šaty s hlubokým výstřihem zdobeným krystaly ukázaly, že dobře střižený a nadčasový model obstojí i při opakovaném nošení. Všechny tři herečky tak demonstrovaly, že recyklace a elegance se vzájemně nevylučují – a že jak tiskové konference s ležérní denní módou, tak i červený koberec můžou být místem pro udržitelná módní gesta.
Udržitelnost v módě by neměla být jen slogan – a snad k tomu přispěje i to, že se stává skutečnou strategií také na červeném koberci. Celebrity i stylisté začínají ukazovat, že opětovné nošení ikonických rób, kombinace vintage kousků s moderními doplňky, investice do nadčasových materiálů, nebo dokonce i vzájemné sdílení outfitů mohou být stejně efektní jako jednorázové modely. Taková gesta navíc vysílají silný signál: móda může být nejen okouzlující, ale i zodpovědná. Sdílení, recyklace a pečlivý výběr kousků se tak stávají součástí příběhu, který stojí za každým elegantním a promyšleným lookem. A červený koberec se díky tomu – snad – mění v inspirativní platformu pro pozitivní změnu.
