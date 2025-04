Udržitelnost není o zákazu, ale o laskavosti, říká zakladatelka módního butiku

Naráží i na problém greenwashingu – nekalou praktiku, kdy firmy předstírají ekologickou odpovědnost, aniž by ve skutečnosti podnikaly významné kroky k ochraně životního prostředí. „Mnoho značek tvrdí, že jsou udržitelné, ale není vždy snadné poznat, co je skutečný závazek a co jen marketing,“ varuje Plachá. Toto mlžení komplikuje možnost se v nabídce zorientovat, pokud chtějí zákaznice vybírat své oblečení odpovědně. Přesto si zákaznice podle ní čím dál víc kladou otázky typu „kdo to vyrobil?„ nebo „z čeho je to ušité?“.