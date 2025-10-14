S příchodem chladnějších dnů nastal ideální čas rozjasnit svůj šatník novým kabátem. Letos jsou nejvíce populární modely, které kombinují pohodlí s extravagancí – od oversized kabátů, které umožní vrstvení, až po hřejivé kožešinové varianty. Nejen že ochrání před podzimním větrem, stanou se i výrazným stylovým doplňkem, který určuje ráz celého outfitu. Ať už preferujete klasiku, nebo dáváte přednost nejnovějším trendům, pro každého se něco najde. Připravili jsme přehled nejstylovějších kabátů tohoto podzimu.