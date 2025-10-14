14. 10. Agáta
Kabáty, které by schválila Anna Wintour i vaše babička. Jaké jsou nejžhavější trendy?

Autumn,Fashion,Conception:,Elegant,Confident,Woman,Wearing,Trendy,Leather,Coat,
Autumn fashion conception: elegant confident woman wearing trendy leather coat, turtleneck, holding stylish orange suede bag, handbag with fringe. Copy, empty space for textFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Podzim je v plném proudu a s ním je čas na pořádný kabátový upgrade. Letos vládnou na ulicích i molech oversized střihy, kůže i kožešinky, ale i překvapivé trendy zářivých barev a džínoviny. Kabát už dávno není jen praktický kousek, stala se z něj hlavní hvězda outfitu.

S příchodem chladnějších dnů nastal ideální čas rozjasnit svůj šatník novým kabátem. Letos jsou nejvíce populární modely, které kombinují pohodlí s extravagancí od oversized kabátů, které umožní vrstvení, až po hřejivé kožešinové varianty. Nejen že ochrání před podzimním větrem, stanou se i výrazným stylovým doplňkem, který určuje ráz celého outfitu. Ať už preferujete klasiku, nebo dáváte přednost nejnovějším trendům, pro každého se něco najde. Připravili jsme přehled nejstylovějších kabátů tohoto podzimu.

Maxi kožený kabát

Dlouhý volný střih, tmavě hnědá nebo černá. Kožený kabát je letos dominantním trendem, který nahrazuje tradiční vlněné modely. Jeho nadčasový vzhled a výrazný charakter jsou ideální pro podzimní městský styl.

