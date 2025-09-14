Každá z nás má na těle místo, které bychom nejraději někam schovaly. A bříško bývá častým kandidátem. Dobrá zpráva? Otázka, jestli máte bříško a jak velké je, vlastně vůbec nehraje roli. Zásadní je, zda se umíte obléct chytře. Existuje spousta triků, jak si poradit s náladovým počasím i s nadbytečnými centimetry kolem pasu, aniž bychom se musely halit do stanu nebo se vzdát elegance.
Co bříšku opravdu neprospívá
Tričko z tenkého úpletu – je lehké, pohodlné… a odhalí každý detail. Tenký úplet opravdu není váš přítel, zejména pokud jde o partie, které chcete spíš schovat. A pokud jde o to, že tričko pořád můžete zastrčit do sukně, vztahuje se to jen na tužší materiály a správný, většinou áčkový střih. Jinak se látky na sebe nakupí a bříško vám ještě zvětší.
Nízký pas a topy až k bokům – džíny, které končí u pupíku nebo zbytečně dlouhé topy, které končí v nejširším bodě vašeho těla, udělají z bříška nechtěného hlavního hrdinu outfitu. Vsaďte spíš na střední až vysoký pas, ke kterému dosadíte náležitě dlouhý top nebo halenku, kterou do něj bez problému zastrčíte a vytvoříte tak preferovanou siluetu.
Lesklé materiály – satén na bříšku je jako reflektor a přitahuje pozornost. Všichni koukají tam, kam nechceme.
Příliš volné šaty – častý omyl; bříško sice zakryjí, ale zároveň vytvoří beztvarou, nelichotivou siluetu a nabydete tak opticky ještě další objem. Naštěstí to lze snadno vyřešit: šaty prostě převažte páskem.
Co funguje lépe
Práce s pasem
Pas je středem těla a měl by být i středem pozornosti. Nejlépe fungují střihy, které ho jemně zvýrazní: kalhoty a sukně s vyšším pasem, šaty se zavazováním pod prsy nebo v pase. Silueta působí vyváženě a opticky protáhne postavu.
Silueta do tvaru A
Top, šaty, ale i sukně nebo šortky, které jsou lehce přiléhavé v horní části a postupně se rozšiřují, odvedou pozornost od bříška a vytvoří ladnou linii.
Vrstvení s rozmyslem
Dlouhý kardigan, lehký kabátek nebo vesta dokážou opticky „protáhnout“ postavu. Je ale důležité, aby vrstvy byly vzdušné a nepůsobily těžkopádně – jinak se naopak objem znásobí.
Vertikální linie
Prodloužené rozepnuté košile, kardigany nebo šátky spuštěné podél těla fungují jako optická zeštíhlující linie. Silueta se rozdělí svisle a bříško ustoupí do pozadí.
Chytrá délka
Vrchní díly by neměly končit v nejširší části těla, která je obvykle v bocích, to ho opticky zvýrazní. Vyhněte se neforemným a příliš volným vrchním dílům – sice partie zakryjí, ale také siluetu zbytečně rozšíří. Zaměřte se radši na střihy, které zvýrazní pas: zavinovací, lehce přiléhavé nebo empírové střihy vytvoří jasnou siluetu.
