Elite Model Look 2025 zná své vítěze, aspoň co se Česka a Slovenska týče. V daném momentu českými médii hýbe zejména jméno Dexter Franc, který se identifikuje jako muž, přesto zvítězil v ženské kategorii za Česko a na finálním večeru se předvedl v krásné róbě od Borisa Kráľa.
Elite Model Look 2025 přinesla několik překvapení i očekávaných momentů. Soutěž, která dlouhodobě odhaluje nové talenty a posouvá je do světového modelingu, letos zaujala nejen kvalitou finalistů, ale také diskuzí kolem identity některých účastníků. Českou scénu nejvíce rozvířil Dexter Franc, který se identifikuje jako muž, přesto se stal vítězem ženské kategorie za Česko. Na finálovém večeru se předvedl v oslnivé róbě od Borise Kráľa a ukázal, že modeling překračuje tradiční hranice pohlaví.
I přes kontroverzní reakce širší veřejnosti je dobré připomenout, že Elite Model Look je soutěž, kde se rodí nové tváře s potenciálem stát se ikonami světového módního světa – a vybírá se přitom z obyčejných lidí.