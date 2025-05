Elegance z poloviny století: Snídaně u Tiffanyho na česko-slovenský způsob

Ve své nejnovější kolekci slovenský návrhář Boris Kráľ znovu potvrzuje, že i na česko-slovenské scéně může vznikat móda s parametry haute couture. Kolekce BORIS KRAL by KLENOTY AURUM představuje poctu ženskosti, stylu a tajemství ikonických „labutí“ z newyorské společenské smetánky 50. až 70. let – žen, jejichž krása i životní osudy fascinují dodnes. Inspirací kolekce se stal seriál The Feud: Truman Capote vs. The Swans. Vypráví příběh spisovatele, který proslul zejména novelou Snídaně u Tiffanyho, jež inspirovala film s ikonickou Audrey Hepburnovou. Capote se pohyboval ve společnosti newyorské smetánky v 50. až 70. letech. Tyto dokonalé ženy – módní ikony své doby – nazýval „labutěmi“ (the swans).

Seriál nezachycuje pouze jejich perfektní vzhled a styl, ani ty nejúchvatnější šperky, ale především jejich temnější stránku – aféry, intriky a spory, které se odehrávaly za zavřenými dveřmi jejich okázalých apartmánů na Páté avenue.

V Kráľově podání však nejde o pouhou retro citaci: modely nesou rukopis současnosti, jsou technicky dokonalé, vizuálně silné a hluboce ukotvené v kontextu lokálního řemesla, talentu a citu pro detail. V této kolekci se spojuje noblesa s intimitou, šperk s látkou, minulost s přítomností – a vzniká tak móda, která není jen krásná, ale i vypráví. Na krásné modely se podívejte v naší grafice.