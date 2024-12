Tradiční ženskost na prvním místě. Machač šije na české ženy kousky hodné aristokratů

Nám přišlo, že české ženy se moc oblíkat neumějí. Hodně volí módu hlavně pohodlnou, co jsou třeba softshellové bundy, rifle... za nás chybí ženskost v ulicích. Inspiruje nás období třicátých let, kdy žena opravdu zůstává ženou. Já tomu říkám aristokratická móda, vysoce elegantní. Neříkám, že by to nemělo být pohodlné oblečení, naopak, pohodlnost se tam najde, i co se týče materiálů. Ta žena na té ulici je tak, že se za ní všichni ohlížejí, ale ne protože je výstřední, ale že je hezká. Zahalená, uměřená móda, to je taky naše další věc, to my máme rády. Právě to navazuje i na dobu třicátých let: měly límečky, mašle, vypracovaná sáčka, a přitom to byly dámy. V tom si snažíme uchovat naši značku.