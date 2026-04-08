Na sociálních sítích se stále častěji objevují fotografie žen, které se rozhodly sdílet své nevyretušované snímky, aby podpořily přijetí přirozených těl. Tento trend, známý jako #NormalizeNormalBodies, vznikl z iniciativy influencerky Mik Zazon a rychle získal popularitu na platformách jako Instagram a TikTok.
Dost bylo filtrů a přetvářky. Ženy po celém světě mění pohled na dokonalé tělo
Cílem tohoto hnutí je ukázat, že skutečná těla nejsou vždy dokonale hladká a bezchybně tvarovaná, jak nám často prezentují média. Ženy sdílejí fotografie, na kterých jsou vidět strie, celulitida, jizvy či ochablá pokožka – tedy běžné znaky lidského těla, které jsou často skrývány nebo upravovány.
Jedna z účastnic hnutí popsala svou motivaci následovně: „Začala jsem s fotografováním částečně proto, že jsem měla pocit, že nikdy nebudu patřit před objektiv. Učím se cítit pohodlně při vyjadřování sebe sama, zejména když spolupracuji s ostatními a učím se od nich.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Na ulici byste si jich nevšimli. Poznáte celebrity bez make-upu?
Další žena sdílela svůj příběh o boji s nadbytečnou kůží po výrazném úbytku hmotnosti: „Ať už se rozhodnu pro operaci odstranění volné kůže nebo ne, neubírá to na tvrdé práci, kterou jsem do toho vložila. Je těžké mít tohle navíc. Je to těžké a začínám mít více problémů se zády, než bych obvykle měla.“
Odborníci upozorňují, že neustálé vystavování se upraveným a idealizovaným obrazům na sociálních sítích může negativně ovlivnit sebevědomí, zejména u mladých dívek. Hnutí #NormalizeNormalBodies se snaží tento trend zvrátit a ukázat, že každé tělo je krásné takové, jaké je.