Manuál bohyně rozkoše. Pomohou vám experimenty, vzdychání, dráždění i jaro

Uvolněte se

Pokud jste navzdory probouzejícímu se jaru neustále ve stresu, není divu, že nemáte na hrátky s partnerem náladu. Naordinujte si proto čas sama pro sebe. Pomoct vám může meditace, horká koupel, cvičení či jóga. Dělejte si zkrátka radost, hýčkejte se a hlavně odpočívejte. Když se vy a vaše tělo cítíte v klidu a uvolněné, nic vám už nebrání rozbalit to i při milostných hrách.

V ložnici to nezačíná

Sex nezačíná až vstupem do ložnice, ale již mnohem dříve. Pošlete například přes den partnerovi vzkaz, že se těšíte na večer, a pokud se konverzace rozjede, nezapomeňte dodat i sexy detaily jako to, co s ním budete dělat. Budete se tak jeden na druhého více těšit.

Drážděte už při předehře

Když už dojde na samotnou akci, využijte trik zkušených svůdnic, totiž napodobujte soulož už při předehře! Smyslně lízejte partnerovy prsty nebo třete jeho předloktí mezi ňadry. Hra na milování dřív, než mu dovolíte do vás vniknout, ho pořádně nažhaví.

Orál umí divy

Orální sex je mnohem intimnější než pohlavní styk a kontakt úst s pohlavními orgány se považuje za intimnější. Jestli všechno to líbání, lízání a cucání jeho mužství pravidelně praktikujete, bohyní pro něj už dávno jste.

Neurazte penis

Muži jsou na svou "chloubu" náležitě hrdí, takže zapomeňte na to, že byste o jeho penisu řekla něco negativního (ano, ani označení "ta věc" není žádoucí). V takovém případě okamžitě zvadne. Když o něm ale budete mluvit dobře a budete se k němu i hezky chovat, muž se vám náležitě odmění.

Dodejte mu odvahu

Chytněte partnera za ruku a veďte ji přes svá ňadra, lůno, zadeček či kamkoli jinam. Ukažte mu, jakou silou a kde přesně se vás má dotýkat. Slabá erekce je někdy i důsledkem mužovy nezkušenosti a studu dělat něco nového.

Rozehrajte jeho tělo

Začněte ho sama stimulovat na místech, kde se ho jindy nedotýkáte. Pokud se standardně dotýkáte pouze penisu a varlat, zkuste stimulaci uší, hrudníku, stehen nebo břicha. Sledujte, jak partner reaguje, a pokud si všimnete vzrušení, jdete správným směrem.

Zkuste něco nového

Nedělejte nic, co je vám nepříjemné! Na druhou stranu je dobré partnerův návrh na zpestření sexu občas alespoň zkusit. Pokud vám to ovšem nebude vyhovovat, ihned aktivitu ukončete. Ale třeba objevíte nevyšlapanou cestu, která vás přivede až na vrchol.

Nechte touhu promluvit

Každý člověk vstupuje do sexuálních hrátek s tím, že chce ze sebe vydat to nejlepší. Proto je pro něj velmi důležitá partnerova zpětná vazba. Mručení, vzdychání, hekání, stisknutí ruky… Hlasité projevy touhy jsou partnerem vítány (i když sousedi nadšení být nemusí).

A zase ta hlava…

Abyste se mohla plně oddat pocitu slasti a uspokojení, musíte partnerovi důvěřovat. Jedině v tom případě můžete snadněji "vypnout hlavu", plně se oddat přítomnému okamžiku, a dosáhnout tak orgasmu a příjemného uvolnění.